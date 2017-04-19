Bursa'da yeşil saçlı kıza uyuşturucu gözaltısı

Bursa'da düzenlenen operasyonlarda toplam 5 kilo 652 gram esrar, değişik miktarlarda metamfetamin ve bonzai maddeleri ele geçirildi, saçını yeşile boyatan S.A.’nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına karşı önlemlerini artıran Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, bağımlıların büyük bölümünün uyuşturucuyu adını bilmedikleri 'yeşil saçlı kız'dan aldığını söylemeleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda saçları yeşile boyanmış kadını gören polis, Adının S. A. olduğunu belirlediği kadını savcılıktan alınan izinle takibe aldı. Yeşil saçlı S.A. ve Bursa’da 'torbacı' olarak adlandırılan satıcılara uyuşturucu temin ettiği bildirilen F.F.’nin içinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada değişik miktarlarda sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, merkez Yıldırım İlçesi’nde de S.Y. adlı kişinin N.Ö. adlı şüpheliye yüklü miktarda uyuşturucu teslim edileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada 5 kilo 314 gram esrar,, bir tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 14 bin 410 lira ile 504 dolar ele geçirdi. N.Ö. ile birlikte gözaltına alınan S.Y.’nin işyerinde yapılan aramada ise 388 gram esrar, bir av tüfeğinin yanı sıra uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı bildirilen 13 senet elde edildi. İşyerinde bulunan F.S. adlı kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve polisteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden saçlarını yeşile boyatan S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, S.Y., N.Ö, F. S. ve F.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.