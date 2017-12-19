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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Günay Güner vefat etti

Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Cüneyt Arkın ve Şener Şen gibi çok sayıda efsane oyuncu ile filmlerde oynayan, Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Günay Güner hayatını kaybetti.

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Usta oyuncunun hayatını kaybettiğini, ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Günay Güner’i kaybettik. Usta oyuncumuzu daha çok Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinden hatırlayacaksınız! Canlandırdığı karakterler ile oyunculuk gücünü izleyiciye ispatlamış değerli oyuncumuzun, mekânı cennet olsun inşallah.” notunu düştü.

Yeşilçam’dan acı haber

GÜNAY GÜNER KİMDİR?
15 Nisan 1944 yılında Mardin’de dünyaya gelen Günay Güner, daha çok macera, avantür türü sinema yapıtlarında yer almıştır. Çok sayıda filmde canlandırmış olduğu kavgacı karakterleri ile hatırlanan Güner, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Acıların Çocuğu, Davaro, Davetsiz Misafir, Dokunmayın Şabanıma gibi sayısız filmde rol aldı.

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