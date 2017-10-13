Yeşilin Maviyle Buluştuğu Cennet Köşesi; Serdivan Gölpark

Doğanın Tüm Güzellikleri Burada

Doğanın sunduğu tabii güzellikler korunarak 2012 yılında hayata geçirilen ve Serdivan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Serdivan Gölpark siz doğaseverleri mavi ve yeşille buluşturuyor.

Söğüt Ağaçlarının Gölgesinde Keyifli Bir Gün

Mavi ile yeşilin uyumuna tanıklık edebileceğiniz, söğüt ağaçlarının gölgesinde 25 çeşit serpme kahvaltı menüsüyle birlikte çayınızı yudumlayabileceğiniz Serdivan Gölpark’ta; siz güzelliklerin keyfini çıkarırken, göldeki canlılık da size eşlik ediyor.

Kahvaltının yanı sıra Serdivan Gölpark’ta hamburger, tost, köfte, gözleme çeşitleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Sıcak ve Samimi Atmosfer

Şehrin yoğunluğundan bir kaçış, bir nefes alış mekanı olan Serdivan Gölpark;

ücretsiz otoparkı, iskeleleri, çocuk oyun grupları, piknik alanları, amfi tiyatrosu, bisiklet ve yürüyüş yolları ile 7’den 70’e herkese dinlenme imkanı sunarken, misafirlerini sıcak ve samimi atmosferi ile sarıyor.

D-100 karayolu üzerinde olması sebebiyle ulaşımın son derece rahat olduğu ve Sakaryalıların yanı sıra çevre illerden de büyük ilgi gören Serdivan Gölpark, hafta sonunu dışarıda geçirmek, stres ve gürültüden uzakta doğa ile iç içe piknik yapmak isteyen misafirlerine de her türlü imkanı sunuyor.

Ücretsiz olarak kullanabilen mangal alanında ziyaretçilerin rahatı için her ayrıntı düşünülmüş.

Aklınıza Gelecek İlk Adres

Serdivan Gölpark Sosyal Tesisi’nde; ister bisikletinizi alıp gezintiye çıkın, isterseniz doğa yürüyüşü yapın, dilerseniz aileniz ve dostlarınızla piknik yaparak güzel bir hafta sonu geçirin.

Kullan Koru

Serdivan Gölpark’ı hayata geçirirken önceliklerinin Sapanca Gölü’nü korumak olduğunu ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sapanca Gölü birinci dereceden içme suyu havzamız. Dolayısıyla onu korumak da en önemli görevimiz. Bu noktada biz farklı bir anlayış ile hareket ettik. Gölü kullanarak korumayı amaçladık. Böylece hem hemşerilerimize gölü kullanma hakkını tahsis etmiş olduk, hem de gözbebeğimiz olan Sapanca Gölümüzü tüm güzellikleri ile muhafaza ettik." dedi.

Parkın bir diğer özelliğinin ise "Sakarya'daki ilk amfi tiyatroyu içinde barındırıyor olması" olarak açıklayan Yusuf Alemdar, "Bin 500 kişilik amfi tiyatro şehrimizde bir ilk. Bu çalışma ile ilçemizin önemli bir kültürel tesis daha kazandığına inanıyoruz. Bu noktada ana hedefimiz her zaman doğayı korumak ve ondan maksimum oranda istifade etmek oldu. Peyzaj çalışmalarında da bunu göz önünde tuttuk. Gölün kıyı şeridinde yer alan sazlıklara hiçbir şekilde dokunmadık ve dokunmayacağız. Amacımız buradaki balık yuvalarını muhafaza ederek amatör balıkçılığa destek vermek ve tabiatın dengesini korumak. Diğer yandan yaptığımız amfi tiyatroda da yine tabiata dokunmadık aksine ondan yararlanarak var olan eğimi değerlendirdik." şeklinde konuştu.

Başkan Yusuf Alemdar, vizyon projelerinden Serdivan Gölpark’ta; 7’den 70’e herkesin kendisi için farklı bir güzellik bulabileceğini ifade ederek, “Bu güzellikleri keşfetmek ve birlikte yaşamak için herkesi Serdivanımıza ve Serdivan Gölpark’ımıza bekliyoruz.” diye konuştu.