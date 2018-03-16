Yeşilköy'de bir tır üst geçide çarptı İstanbul Yeşilköy'de bir TIR üst geçide çarptı. TIR'ın devrilen dorsesi de arkadan gelen otobüse çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.