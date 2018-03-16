Yeşilköy'de bir tır üst geçide çarptı
İstanbul Yeşilköy'de bir TIR üst geçide çarptı. TIR'ın devrilen dorsesi de arkadan gelen otobüse çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
- İHA
Bakırköy Yeşilköy'de vinç yüklü kamyon üst geçide çarptı. Devrilen kamyonda bulunan vincin bir bölümü arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
Kaza, Bakırköy Yeşilköy'de bugün saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Vinç yüklü kamyon üst geçidinin yüksekliğini hesaba katmayınca hızla üst geçide çarptı. Kazada kamyon devrilirken, vincin parçası arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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