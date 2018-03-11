Yetişkinlere Kur'an-ı Kerim seferberliğinde 70 kişiye sertifika verildi

Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde 3 imam tarafından 4 ay önce hayata geçirilen Kur'an-ı Kerim programı tamamlandı. Programda, 50 yaş üstü 70 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreninde konuşan Beylikdüzü Müftüsü Mehmet Muslu, "Camilerimizde 7 den 70'e yaş sınırı olmaksızın dileyen kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim öğrenebilir. Toplu öğretim programı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekli ile tecvitli bir şekilde okumayı öğrendiler." ifadelerini kullandı.

Eğitimi verenlere teşekkür eden Muslu, "Rabbim, bizlere Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmeyi, öğrendikten sonra onu anlamayı, hayata geçirmeyi ve en güzel şekliyle İslam'ı ailemizle birlikte çevremizdeki sevdiğimiz dostlarımızla yaşamayı nasip eylesin.'' dedi.

Program, İlçe Müftüsü Muslu'nun kursiyerlere sertifikalarını takdim etmesiyle son buldu.