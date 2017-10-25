Yiğit Bulut: Amerika’nın kaprisini çekmeye ihtiyacımız yok

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında Türkiye’nin sözde müttefiki ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye bugüne kadar 3500 TIR silah yapmasını ağır bir dille eleştirerek “Bizim Amerika’nın kaprisini çekmeye ihtiyacımız yok. Biz her zaman Amerika’yı stratejik müttefik olarak gördük ama geldiğimiz noktada aynı tepkiyi alamadığımızı görüyoruz” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

Bizim ne Avrupa’nın ne de Amerika’nın kaprisini çekmeye ihtiyacımız yok. Biz her zaman Amerika’yı stratejik müttefik olarak gördük ama geldiğimiz noktada aynı tepkiyi alamadığımızı görüyoruz. Aynı pencereden bakmıyorlar ki sayın cumhurbaşkanımız dün ve bugün çok net ifadelerle ortaya koydu.

"ABD, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PEŞİNE TAKILDI"

Türkiye gibi bir müttefik burada dururken ve Türkiye gibi geçmişte müttefiklerine mert davranmış asla ihanet etmemiş, gerektiği zaman müttefikleriyle birlikte şehit olmuş askerleri olan, müttefikleriyle birlikte inandığı yolda gitmiş bir ülke varken, bir terör örgütünün peşine takılıyor Amerikan devleti, maalesef, üzülerek söylüyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın onun düşük çocuğu dediği alt terör örgütlerinin peşine takılıyor, onlarla birlikte Türkiye karşı operasyon yapıyor. Binlerce TIR silah Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere terör örgütüne veriliyor, bahanesi ne olursa olsun.

Bir ülkenin cumhurbaşkanı varsa, bu seçilmiş Recep Tayyip Erdoğan ise, emperyalizme karşı son 15 yılda verilen mücadelenin başındaki Recep Tayyip Erdoğan ise ve o bu noktaya gelmişse ben de vatandaş olarak aynı noktaya geldim.

“BİZİ APTAL YERİNE KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Ben bugüne kadar hep kibar konuşmaya çalıştım. Dedim ki Washington-Moskova-Ankara üçgenini kuralım, Washington Türkiye’ye Avrupa gözüyle bakmasın… ama bugün geldiğimiz noktada sayın cumhurbaşkanımızın söyledikleri ve artık bizi aptal yerine koymaya çalışmaları ve bunu ısrarla devam ettirmeleri artık bu ülkenin her ferdinin ciddi bir şekilde anlaması gerekiyor. Bu ülkede anti-emperyalist bir mücadele var, bu ülkede bir özgürlük mücadelesi var, bu ülkede kalkış var.

“YİNE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORUM, HERKES SİLAHINI MERMİSİNİ HAZIR ETSİN”

Hatırlarsanız ne demiştim, yılardır şablonu anlattıklarımı yan yana koyun “iki silahım yüzlerce mermim var” diye alıp haberi speküle ediyorlar. O benim anlattığım küresel sistemin bütün darbe denemelerinden sonra hangi noktaya geleceğini gösteriyor. En son ne dedim “Recep Tayyip Erdoğan’ı Beştepe’den almaya gelecekler” bunu izleyin internetten, “herkes silahını mermisini hazır etsin”. Yine aynı şeyi söylüyorum, eğer bu ülkeye karşı fiziksel müdahale hayali içinde olanlar varsa, bu ülkenin emperyalizme karşı ayağa kalkış mücadelesini hainlikle arkadan vurmayla, fiziksel müdahalelerle finansal manipülasyonlarla baltalayacağını, durduracağını durduracağına inanana varsa bilsinler ki bu millet asla onlara boyun eğmeyecektir.

“İNGİLİZ BESLEMELERİNİN DÖNEMİ BİTTİ”

Bilsinler ki bu ümmet asla onlara boyun eğmeyecektir. O dönem bitti. Beslemeler büyütüp büyütüp başbakan yaptıkları, beslemeleri büyütüp büyütüp makamlara getirdikleri dönem bitti. İngiliz beslemelerinin dönemi bitti. Alman beslemelerinin dönemi bitti. Bu ülkede bu ülkenin ekmeğiyle beslenenlerin halkla birlikte yürüyenlerin dönemi başladı. Türkiye’nin özgürlük mücadelesinin adı budur.

“BİR DAHAKİ SEFERE BU MİLLET SOKAKLARA ÇIPLAK ELLERİYLE ÇIKMAYACAKTIR”

15 Temmuz’da bu millet çıplak elleriyle emperyal güçlerin içerideki köpeklerinin darbe girişimini durdurmuştur. Bir daha ki sefere bu millete, bu ümmete, Türkiye Cumhuriyeti’ne, seçilmiş liderine herhangi bir fiziksel girişim, herhangi bir başka girişim, herhangi bir manipülasyon ve girişimlerde bu millet artık çıplak elleriyle çıkmayacaktır.

“PİSLİK YAPMAYIN ARTIK”

Türk coğrafyasını işgal etme hayalinde olanlar, bu ülkeyi eskisi gibi beslemelerle yönetmeyi hayalleri kuranlar, küresel güçler ve onların uzantıları bilin ki o dönem kapandı. Onun için bırakın Türkiye’yi kendi işinize bakın. Dost olalım da demiyoruz, düşman olalım da demiyoruz, savaşalım da demiyoruz, sevişelim de demiyoruz. İster bizi sevin ister sevmeyen ama pislik yapmayın. Çok açık sokak ağzıyla söylüyorum pislik yapmayın artık. 200 yıldır bu ülkenin bu coğrafyanın bu ümmetin kanını emmişsiniz yeter artık.