Yiğit Bulut: Ankara-Moskova-Washington arasında bir hat kurulmalı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut gündeme ve dünyaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu ve yeni güç merkezlerinin ortaya çıkacağını belirten Bulut, Washington, Ankara ve Moskova arasında bir hat kurulması gerektiğini belirtti. Avrupa'nın güç denkleminde yerini kaybettiği için Türkiye'ye saldırdığını belirten Bulut, Türkiye'yi durdurmayı başaramayacaklarını belirtti.
- star.com.tr
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Star Gazetesi Yazarı Yiğit Bulut, TRT Haber ekranlarında yer alan Derin Analiz programında ülke gündemine ve dünya siyasetine dair önemli yorumlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" mottosunun yeni bir dünyanın kurulduğunun habercisi olduğunu belirten Bulut, dünyada yeni güç merkezlerinin oluşacağını belirtti.
Amerika'nın kıta olarak bir güç merkezi olacağını, Türkiye-Rusya çizgisinin de başka bir güç merkezi olacağını belirten Bulut, Hindistan-Çin hattını da yeni güç merkezlerinin sonuncusu olarak tanımladı.
Bu üç güç merkezinin birbirine rakip olmakla birlikte birbirini tamamlayabileceğini de belirten Yiğit Bulut: "Her zaman Washington-Ankara-Moskova hattının kurulması gerektiğini savunuyorum. Bu hat yeni dünya düzeninin kalbi olabilir dedi.
AVRUPA YERİNİ KAYBETTİĞİ İÇİN TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR
Avrupa'nın yeni dünya düzeninde yerini Türkiye'ye kaybedeceğini belirten Bulut, Avrupa'nın hırçınlaşmasının sebebini de bu olarak gösterdi.
Türkiye güçlenip Avrupa'yı güç denkleminden düşürdüğü için Avrupa'nın Türkiye'ye saldırdığını ve Türkiye'yi durdurmak istediğini belirten Bulut, tüm çabalarına rağmen bunu engelleyemeyeceklerini, tarihin sarkacının batıdan doğuya doğru kaydığını ve doğunun yeniden gücü eline geçireceğini ifade etti.
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