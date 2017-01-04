Yiğit Bulut: Arkasında gizli bir servis olmadan bu saldırı gerçekleştirilemez

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında yeni yılın ilk günü Reina’da meydana gelen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Yiğit Bulut; "Her zaman görülen saldırgan tipinden farklı bir saldırı tipi var. Paramiliter unsurlar tarafından yetiştirilmiş ve bu unsurların nereye bağlı olduğunu herkes bilir, söylememe gerek yok. Türkiye'ye gönderilmiş farklı bir saldırgan profili ile karşı karşıyayız. En sonunda saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerini terk eden farklı bir tip. Arkasında gizli bir servis olmadan bu saldırı gerçekleştirilemez" dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

SALDIRI SONRASI ÇEŞİTLİ SENERYOLAR ORTAYA ÇIKTI

Gece kulübü saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dileyelim. Her şeyden önemlisi bu saldırı sonrasında içerde kurulmaya çalışılan fitneyle ilgili konuşmamız lazım. Çünkü, bu saldırıyı yapanlar ve bu saldırıdan sonra özellikle sosyal medyada başlatılan Türkiye'ye yönelik ayrıştırma algılarımıza ekilmeye çalışılan farklı senaryolar çok net olarak ortaya çıktı. Bilinçaltımıza yönelik bir kampanya başladı. Sosyal medyada aktif olmayan hesaplar aktif hale geldi ve içerde inanılmaz bir kampanya başladı. Devletin birçok makamındaki isim de söyledi, saldırılan yerin ne olduğu önemli değil. İbadethane de olsa başka yerde de olsa orada hayatını kaybedenler bu ülkenin güvencesi altında orada bulunan insanlardır. Dolayısıyla sanki bu saldırının arkasından devlet farklı bir reaksiyon vermiş gibi hava oluşturmaya çalışanlar da daha birinci dakikadan itibaren Türkiye'de sanki bir mezhep ayrışması varmış gibi saldırıyı oraya bağlamaya çalışanlar ve sosyal medyada bunu görüntülü sesli mesaj halinde yayarak, kahve kahve dolaşarak semtlerde insanları provoke etmeye çalışanlar var.

BU SALDIRININ ARKASINDA GİZLİ BİR SERVİS OLMADAN BU SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ

Karşımızda sadece bir örgüt yok. Bir örgütler koalisyonu var. Ülkeler koalisyonu var hatta. Bu saldırının arkasında gizli bir servis olmadan bu saldırı gerçekleştirilemez. Ben fazlasını söylemek istemiyorum çünkü soruşturma devam ediyor. Ancak net olarak şunu söylemek istiyorum her zaman görülen saldırgan tipinden farklı bir saldırı tipi var. Hangi milletten, hangi milliyetten geldiğinin önemi yok hangi örgütün üstlendiğinin de bir önemi yok. Paramiliter unsurlar tarafından yetiştirilmiş ve bu unsurların nereye bağlı olduğunu herkes bilir, söylememe gerek yok. Türkiye'ye gönderilmiş farklı bir saldırgan profili ile karşı karşıyayız. En sonunda saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerini terk eden farklı bir tip. Baktığınızda bir ülkeden geldiği iddia ediliyor. Bu ülkede FETÖ'nün derin bağlantıları var, devletin içinde adamları var. Hatta Türkiye bu ülkeyi uyardı, bu ülke cevap verdi zamanında. Bu ülkede okulları var. Bu okullarda görev yapmış olabilir, yetiştirilmiş olabilir. Bir süre sonra normal bir profilden terörist saldırgan profiline dönüştürülüyor.

FETÖ ABD HALKINA SALDIRDIĞINDAÇOK GEÇ OLDUĞUNU ANLAYACAKSINIZ

Bugün ABD'de 200'den fazla FETÖ okulu var. Ve bu okulların içinde aynen bu kişi gibi normal profilde görünen yani öğretmen tipinde görünen ABD'lilerin baktığı zaman bekçi, sağlıkçı, talebe diye algıladığı tipler var. FETÖ bu tipleri bir saldırgan haline getirebiliyor. Dolayısıyla ben ABD'ye sesleniyorum. Bu okullardaki bu insanlar bir gecede ABD halkına saldırabilecek hale getirilebilir bu FETÖ tarafından. Yani, sizin bir eyaletteki FETÖ okulunun içindeki personeli ertesi sabah karşınızda bir azılı terörist grup olarak görebilirsiniz. Bunlar ABD halkına saldırdığında işin çok geç olduğunu anlayacaksınız. Bakın, normal bir profili dakikalar içinde bir saldırgana militana yani mançurya dosyası filmi vardır bilinç ve bilinçaltı ile oynayarak bazı askerleri istemediği şeylere zorlarlar. Kendileri işlemiş, ABD yapımı bir film bu. Dolayısyla bu FETÖ terör örgütünün de aynı yöntemi kullandığını ve buna duygu sömürüsünü eklediğini de düşünürsek bu FETÖ terör örgütünün ABD'deki okullarındaki normal personel olan insanların dakikalar içinde nasıl bir militana dönüşebileceğini ABD'lilerin anlaması gerekiyor. Bu okullardakiler ABD'de halka yönelik öyle büyük bir saldırı gerçekleştirebilirler ki ABD bunu görmek istemiyor belki ama tedbir almıyorlar. Yıllardır, ABD'deki derin yapılanmalar ile FETÖ terör örgütü arasında o kadar işlenmiş ortak suç var ki. Amerika'daki d erin yapılanmalar ile diyorum bakın Amerika demiyorum. Amerikan devletinin demokratik çarklar içinde çalışan birimlerinin kurumlarının Türk devletine düşman olduğunu asla söylemiyorum ama Amerika'nın içindeki derin yapılanmaların 1997('den beri bölgeyi yapılandırmaya çalıştığını ve burada karşısına çıkanları da yok etme planı yaptığını çok iyi biliyorum.

ABD’YE FETÖ UYARISI

Amerikan halkının iyi bilmesi lazım ki biz onların dostuyuz. Sokaktaki Amerikalı ile bizim hiç bir derdimiz yok. Dost olarak uyarıyorum, okul görünümündeki terör yuvaları Amerikan halkına saldırdığı zaman çok geç kalmış olacaksın ey Amerika! Bunu bir vatandaş bir dost olarak söylüyorum. 200'den fazla terör yuvası var Amerika'da FETÖ terör örgütüne ait. Bunların altında cephanelik mi var, içlerinde militan mı yetiştiriliyor bunların ne kadarı biliniyor ne kadarı bilinmiyor? Bunlar bulundukları eyalette saldırmaya başladığı zaman karşılıklı tehdit belli bir noktaya geldiğinde ne olacak? ABD FETÖ'ye dokunmaya karar verdiğinde ABD halkına saldırıyla cevap verilirse ne olacak?