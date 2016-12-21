Yiğit Bulut: Bunların kanı bozuk, bunlar iblistir, şeytandır

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Ankara’da öldürüldüğü saldırıya sert tepki gösterdi.

Saldırıda Türk- Rus ilişkilerinin hedef aldığını belirten Yiğit Bulut, Osmanlı döneminden itibaren iki ülke arasında ne zaman bir yakınlaşma olsa bir takım güçler tarafından ilişkilerin bozulduğunu vurguladı. Bulut sözlerine şöyle devam etti; “Goeben ve Breslau’a Osmanlı bayrağı çekilerek Rus limanlarını bombalatanlar ne kadar aşağılıksa Rus uçağını düşürenler, büyükelçiyi katledenler de o kadar aşağılıktır. O kadar bu milletten değildir, o kadar bu ümmetten değildir. Bunların kanı bozuktur, bunlar iblistir, şeytandır bunlar insan bile değildir.” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

RUSYA DEVLETİNE KARŞI GİRİŞİLEN BİR TERÖR FAALİYETİ

Şimdi her şeyden önce dostumuz Rus halkına başsağlığı dilemekle başlamak istiyorum. Gerçekten başları sağolsun çünkü gerçekten Rus halkına ve Rusya devletine karşı girişilen bir terör faaliyeti. Türkiye toprakları içinde dahi olsa sonuçta bir Rus büyükelçiyi hedef alıyor. Şimdi olay çok önemli ve olayın şifrelerini çözmemiz gerekiyor. Nereden kaynaklandığını, kimlerin hangi hainlerin hangi şeref yoksunu köpeklerin geçmişte sahneye çıktıkları gibi bu dönemde de sahneye nasıl çıktıklarını amaçlarının ne olduğunu ve bu köpeklerin ipini kimin tuttuğunu çok iyi anlamamız ve anlamlandırmamız gerekiyor. 1850 Osmanlı Rus ittifakı, İngiltere Almanya tarafından bozuluyor Osmanlı Rus savaşına dönüşüyor. 1950, tam yüz yıl sonra Osmanlı Devleti ortadan kalkmış Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Osmanlının yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti tekrar Ruslarla işbirliği yapmaya çalışıyor. Adnan Menderes bunu canıyla ödüyor. Adnan Menderes'in asılmasının tek sebebi vardır. Ruslarla yapmak istediği işbirliği. Adnan Menderes'in asılmasının tek bir nedeni vardır Temmuz 1960'ta Kruşçev ile randevusunun olması.

1854 KIRIM SAVAŞI OLMASAYDI FRANSA'DA RUSÇA İNGİLTERE'DE TÜRKÇE VE OSMANLICA KONUŞULUYORDU

Şimdi bütün bunları masaya oturttuğumuzda sahne iki, gelelim 2000'li yılların başına. 2003-2008-2010-2013-15 Temmuz 2016. Türkiye'de FETÖ terör örgütü ve onun sahibi tarafından bir darbe girişimi gerçekleştiriliyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Türkiye bu tehlikeyi atlattıktan sonra ekranlara çıkıp Putin'e ve Rusya'ya teşekkür ediyor. 'Arkamızda durduğunuz için, bizimle birlikte olduğunuz için' diye ve gelişen olaylarda yakınlaşma başlamasıyla birlikte Sayın Büyükelçinin katledilmesi geriye dönüyorum ve Rus uçağının düşürülerek Türkiye Rusya ilişkilerinin 2003'te yavaş yavaş ısınmaya başlayan ilişkilerin sabote edilmesiyle başlayan süreç ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar ediyorum 1800-1850, yakınlaşma İngiltere Almanya katılımıyla savaşa dönüştü. 1854 Kırım Savaşı. Bu savaş olmasaydı Osmanlı ve Rusya el sıkışsaydı bugün Fransa'da Rusça konuşuluyordu, İngiltere'de Türkçe ve Osmanlıca konuşuluyordu. Bu çok önemli bu cümle. Bunu kimse şaka sanmasın. Eğer bugün 1854'te Osmanlı Rusya savaşmayıp el sıkışsaydı bugün Avrupa topraklarında Rusça, Türkçe ve Osmanlıca konuşuluyordu. 100 yıl sonra Rahmetli Menderes Kruşçev'ten randevu alıyor ‘ekonomik model Ruslarla geliştirilebilir mi?’ diyor bunu canıyla ödüyor. Nasıl, asılarak. 80 yıl sonra, AB'nin zorba tavrı AB'nin Türkiye'ye karşı tutumu Batı'nın bu tavrıyla birlikte yeni bir coğrafyada işbirliği oluşabilir mi diye soruyor.

KARLOV'UN KATLEDİLMESİ OLAYI TARİHE GEÇECEK

Rus uçağı düşürülüyor ardından Rusya Büyükelçisi katlediliyor. Şimdi baktığınız zaman Haşhaşi örgütleri iş başında dediniz. Evet doğru şu an işbaşındalar. Nizamül Mülk'ü kim katlettiyse bu coğrafyadaki iyi şeyleri yapmak isteyen herkesi aynı örgütlenmeler katletti. Nizamül Mülk'ü kim yok ettiyse, Adnan Menderes'i de Turgut Özal'ı da onlar yok etti. Nizamül Mülk'ü kim yok ettiyse Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her türlü saldırıyı da onlar yönetti. Bu coğrafyanın insanlarının bunu artık çok iyi anlaması lazım. Bu coğrafyada bizim Rusya ile işbirliği modeli geliştirmemize izin vermek istemeyen çünkü 1800'den itibaren bu coğrafyayı kendi kölesi sanan Türk-İslam coğrafyasının canını ve kanını emerek kendi portföylerini geliştiren ve kendisine medeni diyen bazı ülkeler var. Onun için Karlov'un katledilmesi olayı tarihe geçecek ve Sayın Türkeş'in de bugün söylediği gibi aslında tarihte Rusya ile Türkiye'yi birleştirecek yeni bir yolu açacak bir dönüm noktası. Bu bir dönüm noktasıdır. Sandılar ki bu tuzağa düşeceğiz. Hayır, bu tuzak tam tersine Rusya ile Türkiye'yi daha da yakınlaştıracak.

BUNLARIN KANI BOZUKTUR, BUNLAR İBLİSTİR, ŞEYTANDIR

Bu kadar gözünüz dönmüşse eğer FETÖ dediğiniz bu terör örgütünü kullanarak bu kadar ileri gidebiliyorsanız ve FETÖ'yü hala o topraklarda barındırıyorsanız hala bu coğrafyada katlettiklerine teslim etmiyorsanız bundan sonrası ne Türkiye'nin ne de Rusya'nın sorumluluğudur. Bu kez çok ileri gittiniz. FETÖ denen örgütün ipini elinde tutanlar 15 Temmuz'da çok ileri gittiniz, dün çok ileri gittiniz. Daha da ileri gitmeyi düşünüyorsanız bilin ki döktüğünüz bütün kanların hesabının sorulacağı günler sizi bekliyor. Artık korkacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Çekinecek bir şeyimiz kalmadı. Her şeyi yaptılar. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman artık bu coğrafyanın insanları için gerçekleri görmenin zamanı geldi. Bakın Goeben ve Breslau Alman gemileri. Ne oldu? Osmanlı bayrağının altına girdi. Osmanlı devletinin haberi bile yok. Satılmış bir kaç kişinin olaya dahil olmasıyla, o gün de hainler vardı bugün de var. O gün de DNA'sı bozuklar vardı bugün de var. Goeben ve Breslau’a Osmanlı bayrağı çekilerek Rus limanlarını bombalatanlar ne kadar aşağılıksa Rus uçağını düşürenler, büyükelçiyi katledenler de o kadar aşağılıktır. O kadar bu milletten değildir, o kadar bu ümmetten değildir. Bunların kanı bozuktur, bunlar iblistir, şeytandır bunlar insan bile değildir. Bunlara inananlar bunların peşinden gidenlerinde artık bunu çok net bir şekilde görmesi gerekiyor. İblisin peşinden gidilmez. Çünkü o iblistir!

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