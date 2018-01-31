Yiğit Bulut: İhanetin neresinden başlayalım

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında CHP milletvekili Eren Erdem’in Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’yle omuz omuza savaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri için "Kimdir bu it sürüsü" ifadelerini sert bir dille eleştirerek “İhanetin neresinden başlayalım. 'Kurşun içeriden gelirse' diye bir yazı yazmıştım. 'Kurşun içeriden gelirse'nin bundan daha ağır bir tarifi yok. Emperyalizmin daha büyük bir uzantısı olur mu? Amerika’nın burada başka bir şey yapmasına gerek yok. Bunları ele geçirmiş, bunları devşirmiş, bunları devşirmiş” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

DEZENFORMASYON TEHLİKESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında ortaya koyduğu kavramları tartışmamız, anlamaya, anlamlandırmaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü özellikle medyada ve bazı siyasal partilerin veya sivil toplum kuruluşlarının bazıları tarafından bir dezenformasyon ve kara propaganda yürütülüyor. Türkiye’nin yaptığı harekâta karşı Türk Tabipler Birliği bir açıklama yapıyor, Türkiye, bölgesinden kendisine tehdit olabilecek bir terör ordusu kurulmasına karşı bir askeri harekât düzenliyor. Buna karşı Türkiye’nin içinden bazı sivil toplum kuruluşları açıklama yapıyor.

“İHANETİN NERESİNDEN BAŞLAYALIM”

Gazi Mustafa Kemal’in sandalyesinde partisinde oturduğunu iddia edenler Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı operasyona karşı çıkıyor. O partinin maalesef bir milletvekili olarak ortaya çıkanlar Türk Silahlı Kuvvetler ile birlikte bir Kuva-i Milliye ruhuyla çarpışan Suriye için kendi vatanı için çarpışan insanlara televizyonda “it sürüsü” diye tabir ediyor.

“KURŞUN ŞUAN İÇERİDEN GELİYOR”

Şimdi baktığınız zaman Türk Silahlı Kuvvetler ile omuz omuza savaşan Özgür Suriye Ordusu’nu Gazi Mustafa Paşa’nın partisinin koltuğunda oturduğunu iddia eden bir milletvekili “it sürüsü” olarak tarif ediyor. İhanetin neresinden başlayalım. “Kurşun içeriden gelirse” diye bir yazı yazmıştım. “Kurşun içeriden gelirse”nin bundan daha ağır bir tarifi yok. Kurşun şuan içeriden geliyor bize. Afrin’den PKK/PYD’den ABD’nin desteklediklerinden Almanya’dan İngiltere’den, Fransa’dan gelenler ayrı. Türkiye bugün bir kurtuluş savaşı veriyor, bağımsızlık mücadelesi veriyor. Türkiye emperyalizmi coğrafyamızdan kovmanın mücadelesini veriyor.

AMERİKAN DEVŞİRMELERİ

Emperyalizmin daha büyük bir uzantısı olur mu. Amerika’nın burada başka bir şey yapmasına gerek yok. Bunları ele geçirmiş, bunları devşirmiş, bunları devşirmiş. Alman beslemeli basın var, Alman beslemeli medya patronu var. Alman beslemesi bakan gördük, Alman beslemesi başbakan gördük, İngiliz beslemesi gördük. Bu kadarı fazla. Bu ülkenin insanlarının ayağa kalması lazım. Türk Silahlı Kuvvetlerini biçmeye kimsenin gücü yetmez; ne Amerika’nın ne de başak bir emperyalistin. Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin bağrından çıkmıştır. Böğründen söküp ortaya koyduğudur.

“O MİLLETVEKİLİ HADDİNİ BİLECEK”

Beni üzen, bu ülkenin ilk Cumhurbaşkanı dediğin, bu ülkenin ilk Başkomutanı dediğin Gazi Mustafa Atatürk’ün partisinde oturanlar emperyalistlerin oyuncağı olmuşsa, emperyalistlerin beslemesi olmuşsa, emperyalistlerin devşirmesi olmuşsa, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kurşun sıkana Türk askerini şehit edene sahip çıkıp, Türk askeri ile birlikte çarpışana “it sürüsü” diyorsa artık bizim için inceldiği yerden kopsun noktasıdır burası. Bakın oraya babasını gönderen çocuklar bugün uyumuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çocukları uyumuyor. O milletvekili de haddini bilecek.İnceldiği yerden koptuğu anda kimseyi tanımadığımız noktadır orası.

“TERÖRİSTTEN KENDİNE MÜTTEFİK OLUŞTURUYORSUN”

Buyursun Amerika kendisi gelsin. Bırak artık iti köpeği devşirmeyi, karşımıza çıkarma bırak. Türkiye Cumhuriyeti Devletini müttefik seçmiyorsan, itten köpekten, teröristten kendine müttefik oluşturuyorsan, seN hala 4 Temmuz 2003 Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçirdiğin noktadasın. Biz o çuvalı alırız, senin başına geçiririz. Hiçbir çuval Türk milletinin, Türk askerinin başını tutmaz.

“AMERİKA BU COĞRAFYADA BİZİMLE SAVAŞAMAZ”

Bakın bugün Amerika “Afrin’in dışında Münbiç haricindeki hiç kimse bizim müttefiğimiz değildir” dedi ve hepsini satıp bıraktı orada. Türk ordusu Mümbiç’e dayandığı zaman oradakileri de bırakacak. Amerika’nın bu bölgede Türkiye ile savaşacak bir fiziki gücü yok. Biz Meksika körfezine gidip Amerika’yla savaşabilir miyiz, savaşamayız. Amerika da bu coğrafyada bizimle savaşamaz, bu kadar açık.