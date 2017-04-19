Yiğit Bulut kirli ittifakın gerçek yüzünü anlattı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında “Türkiye’nin en büyük kan emicisi Avrupa Birliği’nin tarihsel gerçeğine vurgu yaparak Türkiye’nin üyelik sürecinin tamamen yalan olduğunu anlattı. Bulut “Efes’teki Meryem Ana’nın evini ziyaret edin. Oradaki resimlerde Hz. İsa’nın anasının başında 12 yıldız sayarsınız. Acaba ambleme niçin 12 yıldız konuşmuş. Hz İsa’nın 12 havarisini simgelemek için mi yoksa 12 sayısı çok sevildiği için mi? Türkiye, Yunanistan’la sorunlarını çöz diyen AB, Yunanistan’a dönüp PKK terörüne verdiğin desteği çek diyemiyor. Türkiye’ye Kıbrıs’ta ödün ver, askerlerini çek diyen AB Yunanistan’a dönüp Kıbrıs’ta Yunan tanklarının ve Yunan subaylarının ne işi var diyemiyor. Türkiye’ye demokrasini düzelt diyor ama sıra aday olamaya geldiği zaman kabul ettiği ülkeleri örneğin Slovakya’ya gidince zaman içinde düzeltirsin diyor ve bu böyle uzayıp gidiyor” dedi.

1916 VE 2016 İŞGAL GİRİŞİMLERİ… MERKEZ AYNI MAŞA FARKLI

1915-16-17’da bu coğrafyayı işgal etmeye kalkan zihniyetin farklı maşalarla aynı girişimde bulunduğunu vurgulayan Bulut “100 sene önce bu coğrafyanın Yunan İtalyan Fransız İngiliz orduları tarafından işgal edildiği, insanlarımızın bunlar tarafından camilerde canlı canlı yakıldığını, bebeklerin sürgülerin ucuna geçirilerek sokaklarda eğlendiğini ne çabuk unuttunuz. 100 sene önce emperyalist küresel sömürgecilerin askerleri bu ülkeyi işgal etmeye kalktı 1915-16-17. 100 sene sonra 2016 15 Temmuz küresel emperyalist güçlerin köpeği Fetullahçı Terör Örgütü ve ona içeriden ve dışarıdan destek veren diğer köpekler hep birlikte bu coğrafyayı işgal etmeye kalktılar. 100 sene önceki camiyi yakan yunan askeriyle 100 sene sonraki bu coğrafyada Boğaz Köprüsü’nde kendi vatandaşlarını vuran Türk askeri kılığına girmiş o şerefsizlerin yönetildiği beslendiği merkez aynı” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

“AB ÜYELİK SÜECİ TAMAMEN YALAN”

Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak Çıldırsanız da kendinizi jiletleseniz de bağırsanız da, iftira da atsanız yalan da söyleseniz Kıbrıs Türk kalacak. Bu coğrafyadaki son damla kanımız da dökülmeden Kıbrıs’a AB bayrağını çekip bizden almaya kalkanlar avucunu yalar. Bitti o dönem, o yalan dönemi bitti.

Türkiye’ye üyelik süreci… Ne üyeliği? Bu kitaptan bir cümle okuyayım. Bu cümleleri yazan, bu cümlelerin sahibiyle aslında ismin söylemeyeceğim. Cümlelerin etkisini bozmasın diye. Siyasi görüş olarak taban tabana farklı olabiliriz. Bu cümleler 1997’de yazıyor: Avrupa Birliği’nin ambleminde niçin 12 yıldız var?

Efes’teki Meryem Ana’nın evini ziyaret edin. Oradaki resimlerde Hz. İsa’nın anasının başında 12 yıldız sayarsınız. Acaba ambleme niçin 12 yıldız konuşmuş. Hz İsa’nın 12 havarisini simgelemek için mi yoksa 12 sayısı çok sevildiği için mi? Türkiye, Yunanistan’la sorunlarını çöz diyen AB, Yunanistan’a dönüp PKK terörüne verdiğin desteği çek diyemiyor. Türkiye’ye Kıbrıs’ta ödün ver, askerlerini çek diyen AB Yunanistan’a dönüp Kıbrıs’ta Yunan tanklarının ve Yunan subaylarının ne işi var diyemiyor. Türkiye’ye demokrasini düzelt diyor ama sıra aday olamaya geldiği zaman kabul ettiği ülkeleri örneğin Slovakya’ya gidince zaman içinde düzeltirsin diyor ve bu böyle uzayıp gidiyor. Asıl mesele Türkiye’nin oluru olmadan Kıbrıs’ta iki devletten birinin AB’ye üye olarak kabul edilmesi, üyelik sürecinin dahi başlaması mümkün değildir. AB bu ikiyüzlülüğü bile yaptı. Türkiye’nin bütün garantörlük haklarını bütün uluslararası anlaşmaları yok saydı ve Rum kesimini Kıbrıs’ın tamamını temsil eder bir şekilde AB üyesi yaptı. Şimdi nerde uluslararası anlaşmalar. Türkiye’ye anlaşmaları ihlal ettin diyen Türkiye’ye referandumda şöyle yaptın diyen AB uluslararası anlaşmalar nerde, ey Avrupa?

1999’da ilk televizyona çıktığımdan bu güne bütün yazılarım orda duruyor. Yiğit Bulut değişti mi diyenler okusun bakalım, Yiğit Bulut değişmiş mi bir gram. Ne savunuyorsam aynısını savunuyorum. IMF, Avrupa birliği bu coğrafyadaki varlığımız hiçbir şekilde o günden bu güne bir adım geri adım atmadı. Avrupa Birliği, Türkiye’nin en büyük kan emicisidir. Avrupa Birliği Avrupa olarak Osmanlı’nın kanını emdi. 1800’lerde bu coğrafyadaki kan ve gözyaşının sebebi Avrupa’dır.

REFERANDUM, SOROS VE GEZİ OLAYLARI

Sokaklarda şu an fitne sokmaya çalışıyorlar bir parti gençlik teşkilatlarına mail atıyor yazı gönderiyor sokak olayları başlasın diye başka bir parti aynı şekilde, terör örgütleri sokak olaylarını provoke etmeye çalışıyor. Bunların ağababası Soros denen adam geldi biliyorsunuz yine aynı şekilde Türkiye’de bir Gezi olayı dinamiği kurmaya çalışıyorlar. Gezi havası estirmeye çalışıyorlar