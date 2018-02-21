Yiğit Bulut: NBŞ’li hiçbir ürünü almayın

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında NBŞ ürünler ve bunun arkasındaki güçlü lobiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bulut, reklam pastası ve korkudan kimsenin bu konuyla ilgili konuşamadığının altını çizerek “Bakın bana binlerce e-posta geldi “o kadar mücadele yaptınız, iş bu noktaya mı geldi” diye. Arkadaşlar durun arkamda hadi. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duralım. Devlet bu sene NBŞ kotasını arttırmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız artan kotayı durdurdu. Durun arkasında haydi. Tüketimden gelen gücünüzü kullanın; yarın sabahtan itibaren su ve ayran haricinde NBŞ kullanılan hiçbir ürünü çocuklarınıza içirmeyin. Var mısınız?” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

“NİŞASTA BAZLI ŞEKER KONUSUNDA BERABER SAVAŞALIM”

Birçok haber dolaşıyor şeker fabrikaları özelleşiyor, satılacak diye. Binlerce mesaj geldi. Diyorlar ki “NBŞ’ciler şeker fabrikalarını yok etmek istiyor”. Bu ülkede NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker) ile savaşı başlatan ilk kişi benim. Ben NBŞ ile savaşı başlatana kadar hiçbir gazeteci konuşamamıştı konu hakkında. Halen de konuşan yok. Reklam pastası ve korkudan kimse konuşamaz. Türkiye’nin çocukları gerçek şeker yiyecekse, şeker üretimi yapabilecekse ve hayatta kalması gerekiyorsa ben size şunu söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız asla böyle bir şeye izin vermez. Ziraat Bankası ve Asya Bank hikayesinde o gece programa çıkmıştım, “Sayın Cumhurbaşkanımız yaşadığı sürece bunu kimse yapamaz” demiştim. Ben de şunu söylüyorum Türk milletinin yararınaysa Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli adımı atacaktır. Bakın bu geceden itibaren dinleyen herkese sesleniyorum; Tüketimden gelen gücümüzü kullanalım. Bu ülkenin çocuklarına NBŞ mi yediriyorlar, bize NBŞ’li bir şeyler mi içiriyorlar, NBŞ mi kullanıyorlar ürünlerinde, NBŞ’li hiçbir ürünü almayın. Ne çikolatalı ürünleri, ne o şekerlemeleri, ne gazozları ne satılan NBŞ’li diğer sulu içecekleri, hiçbirini almayın.

“CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK OLALIM”

Bakın bana binlerce e-posta geldi “o kadar mücadele yaptınız, iş bu noktaya mı geldi” diye. Arkadaşlar durun arkamda hadi. Sayın cumhurbaşkanımızın arkasında duralım. Devlet bu sene NBŞ kotasını arttırmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız artan kotayı durdurdu. Durun arkasında haydi.

“BU ÇAĞRIMDAN DOLAYI BENİ ÖLDÜRÜRLER”

Tüketimden gelen gücünüzü kullanın; yarın sabahtan itibaren su ve ayran haricinde NBŞ kullanılan hiçbir ürünü çocuklarınıza içirmeyin. Var mısınız? Gerçek şeker kullanmanın 250 katı maliyeti var. NBŞ o kadar adi bir şey ki maliyeti 250’de 1’e düşüyor. Beni bu çağrımdan dolayı beni öldürürler. NBŞ lobisi o kadar güçlü bir lobi ki beni öldürürler.

“BAZI DOKTORLAR SANKİ ŞEKERLİ DRAJE YAZIYOR”

Değiştirilmiş tohumlar, NBŞ, genetiği oynanmış ürünler, bütün bunlar zamanla bir milleti ülkeyi kontrol altına alabilecek ürünler. İlaçlar; kolesterol ilaçları, hormon ilaçları, psikotik ilaçları, anti-depresanlar. Bu cümlenin içinde doktor geçtiği için bile üzülüyorum ama bazıları sanki şekerli draje yazıyor.

“TRİLYON DOLARLIK BÜTÇELERİ VAR”

İçinde sosyal, sosyalist geçen partiler bunu söyleyemez. Çünkü onlar küresel sistemin burada sosyal olarak dizayn ettiği platformlar. “Tüketimden gelen gücünüzü kullanın” diyebilecek kaç kişi var bugün. Halkına çağrı yapacak, sigaraya savaş açacak, bağımlılıklara savaş açabilecek Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan başka kimse yok. Sigara lobisinin bütçesi milyar dolar değil trilyon dolar. Sen bugüne kadar duydun mu sigaraya karşı savaş açmış. Bir tek Amerika’da bildiğim Obama’nın eşi NBŞ ile ilgili birkaç cümle söyledi tüketilmemesi gerekliliği ile ilgili unun da üstünü kapattılar, bir daha da söylemedi.