Yiğit Bulut: Sen kim oluyorsun da bana Atatürk pazarlıyorsun!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını iddia edenlere sert tepki göstererek “Kimsenin kimseye Cumhuriyet pazarlamaya kalkacak bir üstünlüğü yoktur bu ülkede. Atatürk kimsenin tekelinde değildir, Cumhuriyet kimsenin tekelinde değildir. “Türkiye İran olmayacak, “laiktir”, arkadaş Türkiye’nin ne olmayacağını değil, ne olacağını anlat bana. “Türkiye’nin gayri safi milli hasılası 2.5 trilyon olacak” diye bayrak sallayabiliyor musun? Bunu konuşabiliyor musun?” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

“BATI’NIN KURGULADIĞI TAŞERONLAR”

En büyük sorun ne biliyor musunuz? Türkiye’de Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını iddia edenlerin, gerçekten sahip çıkanların demiyorum, kamuoyunda Cumhuriyetin sahibi benim diye iddia ile dolaşanların tamamı Batı’nın burada kurguladığı taşeronlarıdır.

“SEN KİMSİN Kİ BANA ATATÜRK PAZARLIYORSUN”

Cumhuriyete gerçekten sahip çıkanlar demiyorum, samimiyetle sahip çıkanlar sokaktaki insanlar zaten. Samimiyetle sahip çıkanlar şehitlerimizdir, gazilerimizdir, normal insanlar, çalışanlar, vergi verenler… Bugün bir maden işçisi kadar Cumhuriyette emeği olmayanlar her akşam bir televizyon kanalında Atatürk posteri ellerinde Cumhuriyete sahip çıktıklarını iddia ediyorlar. Sen kimsin ki bana Atatürk pazarlıyorsun. Sen kitap yazıp üstüne Atatürk resmi koyup satamazsın.

“UYANIN ARKADAŞLAR, BUNLARIN HEPSİ PALYAÇO”

Artık bu taşeronları herkesin görmesi lazım; bunlar Batının taşeronlarıdır. Uyanın arkadaşlar, bunların hepsi palyaço. Türkiye gerçekten anti-emperyalist mücadele yaptığında onlar mı vardı. Türkiye’de kredi kartı faizi düşsün dediğimizde yanımızda o arkadaşlar mı vardı. Türkiye’nin faizle kanı emilmesin dediğimde, Türkiye Amerika’ya, Almanya’ya, İngiltere’ye kafa tuttuğunda bu arkadaşlar mı vardı. Tam tersine bunlar İngiliz konsolosluğunda oturuyordu. Alman konsolosluğunda nişan takıyorlardı buralarına. Bunun için bu toplumun bunları görmesi lazım. Kimsenin kimseye Cumhuriyet pazarlamaya kalkacak bir üstünlüğü yoktur bu ülkede. Atatürk kimsenin tekelinde değildir, Cumhuriyet kimsenin tekelinde değildir. “Türkiye İran olmayacak, “laiktir”, arkadaş Türkiye’nin ne olmayacağını değil, ne olacağını anlat bana. “Türkiye’nin gayri safi milli hasılası 2.5 trilyon olacak” diye bayrak sallayabiliyor musun? Bunu konuşabiliyor musun? “Türkiye Amerika’ya boyun eğmeyecek” diye bayrak sallayabiliyor musun? “İngiltere’ye boyun eğmeyecek” “Avrupa’ya teslim olmayacak diyebiliyor musun?

“BU TOPLUMA HİKÂYE ANLATMAYIN”

Bu önemli işte! Çok acıdır ki bizi 60 sene uyutmuşlar. İnsanlar hep bunlarla uyumuş. Bu pazarlamacı taşeronlar, bir gazete bir kanal ve çevresi var zaten. Hiç gerçek bir söylemleri yok. Arkadaş senin her gün pazarladığın, resmi üzerinden kitap satarak 2,5-3 milyon lira para kazandığın Gazi Mustafa Atatürk emperyalistlerle ne zaman iş birliği yaptı, bana onu söylesene. Siz emperyalistlerin dizinden inmiyorsunuz, İngiliz konsolosluğundan çıkmıyorsunuz. Alman konsolosluğunun bahçesinde büyüdünüz. Bana hikâye anlatmayın. Bu topluma hikâye anlatmayın.

“EBU CEHİL DEYİN VE YOLUNUZA DEVAM EDİN”

Bakın ben şunu teklif ediyorum, bırakın bunları orda debelensinler, hiç bunlara bir şey yapmaya da gere yok. Ne diyor Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ebu Cehil diyor ve yoluna devam ediyor. Yani bunlara herkes böyle muamele ederek yoluna devam etmeli. Biz ülkemizde büyük bir barış inşa etmek zorundayız. Ve bu büyük barış bu fitnelerle olmaz. Bu tip fitnelerin amacı Türkiye’yi Batı şablonu içinde düşündürmektir. Rusya ile iş birliği yapamazsın, Azerbaycan’la ile iş birliği yapamazsın, Irak’la ile iş birliği yapamazsın, İran’la ile iş birliği yapamazsın, Suriye’de ile iş birliği yapamazsın, Irak’ta, Afrika’da… nerede yaparım ben; Londra’da Paris’te borçlanabilirsin. 200 yıldır hep bu oyun oynanmış.