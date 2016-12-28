Yiğit Bulut: Simsarsın, tüccarsın duyguları sömürerek para kazanıyorsun

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen yeni anayasa çalışmalarını değerlendirirken, Atatürk üzerinden siyasi ve ticari pazarlama yaparak insanların duyguları üzerinden para kazananlara tepki gösterdi.

Atatürk’ün ülkenin ortak değeri olduğunu vurgulayan Yiğit Bulut, belli çevrelerin başları her sıkıştığında Gazi üzerinden kendileri prim sağladığına dikkat çekti. Bulut sözlerine şöyle devam etti, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimsenin malı değildir. Hiç bir partinin, hiç bir zümrenin malı değildir. Bütün Türk halkının mirasıdır. Adam kitap yazmış üzerine Atatürk'ün portresini koymuş bir milyon tane satıyor. Bir milyon TL cebine indiriyor. Sen Atatürk'ün resmini kitabının üzerine koyup satamazsın. Satarsan simsarsın, tüccarsın ve bunu pazarlayarak en aşağılık şekilde insanların duygularını sömürerek para kazanıyorsun demektir.” dedi.

Bulut, yeni anayasa çalışmalarında 330 tartışmasının bir ayıp olduğunu ve son sözü halkın söyleyeceğini belirterek “Anayasa teklifinin halka sorulmasına hayır diyen TBMM'yi de halkın iradesini de kendi iradesini de partisinin iradesini de yok saymış demektir.” şeklinde konuştu.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

HALKI YOK SAYANI BU HALK YOK SAYAR

Hala Türkiye'de 330 tartışması yapılıyor. Bu çok ayıp bir tartışmadır. Bunun halka sorulmasından başka bir seçenek olamaz. Buna halka sorulmasına evet diyemeyen bir milletvekili o saatten sonra bir milletvekili değildir. Halk varken vekilin bir anlamı yok. Halk karar verecek. Her vekil bunun halka gitmesine evet demek zorundadır. Halkın iradesine halka sorulmasına bile izin vermiyorlar. Böyle bir teklifin halkın gözlerinde bugün maalesef TBMM'de olan bazı zihniyetler halkı parya olarak görüyor. Halk parya. Diyor ki halka nasıl sorarız. ‘Biz Cumhuriyetin kurucu babaları halka nasıl sorarız’ diyor. Halka sorulmasına karşı olan vekil milletvekili değildir. Parti siyasi parti kimliğini kaybeder. Anayasa teklifinin halka sorulmasına hayır diyen TBMM'yi de halkın iradesini de kendi iradesini de partisinin iradesini de yok saymış demektir. Halkı yok sayanı bu halk yok sayar. Bunu kimse unutmasın. Bize soracaksın kardeşim biz halkız. Sen bizim adımıza karar veremezsin. Biz sana bizim adımıza yetki veriyoruz, mazbatayı veriyoruz. Bir konunun halka sorulması gündeme geldiğinde ‘hayır izin veremeyiz biz Cumhuriyetin ağababalarıyız’ yok böyle bir şey.

SEN NASIL NUTUK PAZARLARSIN?

Az önce oturuyorum içerde kanalları dolaşıyorum haber izliyorum. Birisi masanın üzerine Nutuk koymuş. Yahu sen kimsin, hangi nutku kime pazarlıyorsun? Nutuk onun kitabı biz karşı taraf. Nutuk ona miras k almış biz onun tam karşı tarafındayız. Sen nasıl Nutuk pazarlarsın? Gazi Mustafa Kemal'in arkasına sığınaraktan ticari anlamda siyasi anlamda pazarlamaktan vazgeçin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimsenin malı değildir. Hiç bir partinin, hiç bir zümrenin malı değildir. Bütün Türk halkının malıdır, mirasıdır. Kimsenin kimseye Nutuk’la haber sunmaya hakkı yoktur. Adam kitap yazmış üzerine Atatürk'ün portresini koymuş bir milyon tane satıyor. Bir milyon TL indiriyor cebe. Atatürk satıyor. Bunu bu ülkenin insanları nasıl anlamıyor. Sen bir kitap yazarsın içerisinde değerli bilgi olur bir milyon satarsın. Siyasi propaganda ile sömürüyle satamazsın. Sen kitabının üzerine Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını basarak o kitabı satamazsın arkadaş. Kimsenin o kitabı satmak için bunu kullanmaya hakkı yoktur. Ben kendini, Atatürkçü, laik, Kemalist diye tanımlayanlara sesleniyorum. Bu pazarlamaya son verin zarar veriyorsunuz.

ATATÜRK'ÜN RESMİNİ KİTABININ ÜZERİNE KOYUP SATARSAN SİMSARSIN, TÜCCARSIN

Bir banka diyor ki ‘ben Gazi Mustafa Kemal'in bankasıyım diğer bankalardan daha imtiyazlıyım’, bir siyasi parti diyor ki ‘biz Gazi Mustafa Kemal'in partisiyiz mirasıyız diğerlerinden daha imtiyazlıyım. Ben ne dersem o olur’ diyor. Böyle bir saçmalık var mı? Sen masaya Nutuk koyup haber sunamazsın. Onu açarsın okursun ama o masa dekorun olamaz senin. Sen Atatürk'ün resmini kitabının üzerine koyup satamazsın. Satarsan simsarsın, tüccarsın ve bunu pazarlayarak en aşağılık şekilde insanların duygularını sömürerek para kazanıyorsun demektir. Ben bu ülkede bu insanların pazarının kurutulması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir pazar yok, hiç kimsenin malı olamaz o kitaplar.

BU ÜLKE 80 SENE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ARKASINA SIĞINAN HIRSIZLAR TARAFINDAN SOYULDU

Bu ülke 80 sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınan hırsızlar tarafından soyuldu. 80 senede geldiğimiz GSMH 238 milyar dolar. Neden bu kadar çünkü çaldılar, soydular. 2,5 trilyon dolar faizi 5 bin gerçek ve tüzel kişiye ödedik. Ama bunların hepsine sorarsan hepsi çok cumhuriyetçi hepsi çok laik hepsi çok Atatürkçü. Niye? 2,5 trilyon doları cebe indirmiş, bir de maske bulmuşlar. İşleri sıkıştığı zaman ‘aman Türkiye'ye irtica geldi aman Türkiye'ye şeriat geldi.’ Bir km yol yapmamışlar, bir tane tünel yapmamışlar bir hızlı tren yapmamışlar. Yahu 2003 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nı 100 milyar zarar ettirmişler. İşte buradan açıklıyorum. Bu zararı ettirenler yargılanmalıdır. Nerede bu adamlar? Ama sorarsan hepsi büyük ideoloji adamı. Yol yok, hastane yok, sağlık yok, uydu yok. Banka batırmak var. 15 ailenin 2001 krizinde batırdığı bankaların sadece faizsiz faturası 48 milyar dolar. Onu da faiziyle birlikte Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığının ilk yıllarında ödedi. Nasıl ödedi halkla birlikte halkın cebinden ödedi. 15 Aile batırdı bankaları hepsi kaçtı. Ne oldu büyük ideolojistler hepiniz ortak mıydınız havuzun içinde? Benim ağzımı açtırmasınlar. Türkiye şu anda 7 düvele karşı savaş veriyor. 7 düvele karşı ekonomisini ayakta tutuyor. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini atlatmış yoluna devam ediyor.