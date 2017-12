Yiğit Bulut: Trump’ı tuzağa düşürdüler

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan skandal kararının ardında bir avuç evanjelistin olduğuna dikkat çekerek “O BM’deki tabloyu hatırlayın; danışmanları Trump’ı yanılttı, tuzağa düşürdüler. Evanjelistlerle birlikte Trump dünyanın gözünde yapayalnız kaldı”dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

“TRUMP’A DARBE YAPTILAR”

Aslında bu söylenmez de söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim; Amerika’da Trump’a darbe yaptılar. Bu son oylama, son restleşmede Cumhurbaşkanı ne dedi “Keşke bizimle iletişime geçseydin. Farkı olurdu”. Trump’ı danışmanları yanılttı. Arkasında ne İslam dünyası durdu, ne de Hristiyan dünyası, bir tek evanjelistlerle birlikte yapayalnız kalıverdi. O BM’deki tabloyu hatırlayın; danışmanları Trump’ı yanılttı, tuzağa düşürdüler. Böyle bir yola restleşmeye Amerikan başkanını yola sokarsan, bu yolun çıkmayacağı aşikâr. Avrupalılar arkanda durmaz çünkü onlar Kudüs Hristiyanlarındır diyor, İslam dünyası durmaz çünkü Kudüs Müslümanlarındır. Kim kaldı arkanda bir tek evanjelistler, onlarla birlikte Trump yapayalnız kaldı, dünyanın gözünde.

“CUMHURBAŞKANIMIZ UYARMIŞTI”

Trump’ı yanlış yola sokup, bataklığa götürdüler orada bıraktılar. Bu çok önemli, Trump’ın bunu anlaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği cümle çok önemli "keşke iletişime geçseydi bizimle" dedi. Baktığınız zaman Türkiye’nin geri adım atabileceğini düşündü bazıları Amerika’da. Türkiye’nin Kudüs meselesinden İslam dünyasının bu meseleden, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin seçilmiş cumhurbaşkanının, Türk milletinin ve İslam ümmetinin bundan geri adım atması mümkün değil.

“NEDEN GERİ ADIM ATALIM”

Kenan Evren Türkiye’si zannediyorlar galiba burayı, 1960 Türkiye’si zannediyorlar veya eski önlerinde ceket ilikleyen başbakanlar cumhurbaşkanlarının olduğu Türkiye zannediyorlar galiba. Burada artık halk iktidarı var. Burada paranın, silahın, NATO’nun, IMF’nin iktidarı yok, burada halk iktidarı var. Ne yapacaklar, hepimizi mi öldürecekler. Neden geri adım atalım, niye eğilelim. Açık seçik ne söylediyse sayın cumhurbaşkanı arkasında durdu. Bütün Türkiye arkasında durdu. Bazı İslam ülkeleri ufak tefek kaçamak yaptı ama genel olarak İslam ümmeti arkasında durdu ve bu sonuç ortaya çıktı.Burada Amerikan başkanının şunu düşünmesi lazım; beni bütün dünyada yapayalnız bıraktıracak bu hamleyi kim yaptırdı.

“SÖMÜRGECİLİĞİN VÜCUT BULMUŞ HALİ”

Afrika’daki Müslümanları kim sömürdü. İngilizler makineli tüfek kullandıkları katliamda 27 bin kişiyi katlettiler. Fransızlar kendi boyunduruklarını kabul ettirmek için Afrika’da binlerce masum insanı katletti; 800 bin sadece Cezayir’de gitti. Neden Afrika Fransız sömürgesi olsun diye, neden Afrika İngiliz sömürgesi olsun diye, Afrika Hollanda sömürgesi olsun diye. Şimdi kendine medeni diyenlerin zenginlikleri sömürgecilikten geliyor. Bugün gittikleri Avrupa’da şatolara bakıp alkışlayanlar şunu bilsinler; o şatoların her biriketi, her tuğlası, her santimetre karesi kan ve gözyaşıyla yapılmıştır. Afrika’dan veya başka yerlerden çalınan yeraltı kaynaklarıyla yapılmıştır. Dolayısıyla sömürgeciliğin vücut bulmuş hali, sömürgeciliğin finansal sisteme dönüşmüş hali, sömürgeciliğin bankacılık haline dönüşmüş hali, sömürgeciliğin yağmacılığa dönüşmüş hali bugünkü Avrupa kıtasıdır

“BİZE İNSANLIK DERSİ VERMEYE KALKMASINLAR”

Bugün bize insanlık dersi verenler Bosna’da Avrupa’nın ortasında 200 bin insan, 200 bin Müslüman sırf alnı secdeye gitti diye katledilirken oraya görev yapmaya giden BM personelinin oradaki insanların organlarını sattığını oradaki kadın ve kızları kaçırıp sattığını Amerikalılar film yaptı. Vicdanlı insanlar içlerinden çıktı ve bunun televizyon sinema filmlerini yaptılar. Çünkü o kadar dışarı çıkmıştı ki, o insanları korumak için oraya gidenler, o insanların organlarını sattılar. Şimdi bize BM, Amerika, Avrupa insanlık dersi vermeye kalkmasın.