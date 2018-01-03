Yiğit Bulut: Türkiye’de birilerinin biti kanlandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında “Gezi” zihniyetinin yine emperyalist güçler tarafından İran’da ortaya konan oyundan cesaret aldığını vurgulayarak “İran’daki hareketi başlatan irade, zihniyet ve odak Kudüs kararıyla Trump’ı bataklığa bırakan odakla aynı. Amerikan başkanını çıkmaza sokuyorlar, İran’da hareket başlatıyorlar. Aynı anda Türkiye’de birilerinin biti kanlanıyor” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

KÜRESEL DENKLEMDEN ÇIKAN ABD

Soçi’deki resim Trump’ı rahatsız etti. İran-Türkiye-Rusya’nın bir araya gelerek Suriye konusunu ele alması ve Amerika’nın denklemden tamamen dışlanması ve o resmin içene hiçbir şekilde girememesi kesinlikle Amerika’yı rahatsız etti. Zaten 2003’ten itibaren bu bölgeyi kontrol etmeye çalışan güçler Türkiye’de ciddi anlamda milli olan değerlere saldırdıkları gibi bu ikinci kurtuluş savaşını başlatan ve bunun liderliğini yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsından da başlayarak Türkiye’ye doğru ciddi bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Şimdi İran’da bunun daha güzel bir versiyonunu görüyoruz.

İRAN’IN DEVLET GELENEĞİ

İran’da askere oynamıyorlar, halka oynuyorlar. Halkın tamamen rejimi değiştirecek şekilde ayaklandırmaya çalışıyorlar. İran’da sorun şu; İran’da siyasal olarak 2 bin yıllık bir analiz yaptığımızda, İran bir Irak değil o açıdan bakınca devlet geleneği geçmişten bu güne geliyor.

AMERİKAN GİZLİ SERVİSİNİN TOPLANTISI VE KAOS

Evet, rejim zaman zaman değişmiş. Şunu da çok açık net ifade edeyim Şah döneminde insanlar daha özgür olduklarını iddia ediyorlar, düşünüyorlar, konuşuyorlar ama Şah dediğiniz adamın ipleri de İngiltere’nin ve Amerika’nın elinde. İran’ı savunacak bir Şah yok; ipi Amerika ve İngiltere’nin elinde. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımıza hatırlatıyorum; 1975 yılında İran Şahı, Saddam Hüseyin o an Baas rejiminin ikinci adamı, Amerikan gizli servisi bir toplantı yapıyorlar. O toplantıdan sonra anlaşma sağlanıyor, İran Şahı’na diyorlar ki; Arkanı dön. Ve Saddam Hüseyin’e şu talimatı veriyorlar; Kürtleri katlet. Bu dediklerim yıl 1975’te. Ve tarihin en büyük katliamlarında biri gerçekleşiyor. Şimdi bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın bunu çok iyi anlaması lazım; yabancılardan bu toprakların insanına hayırlı bir rüya çıkmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti: Bizim için hayırlı rüya bile görmezler.

GEZİ ZİHNİYETİNİN BİTİ KANLANDI

Geçen bu programda Trump’ı tuzağa düşürdüler, bataklığa götürdüler, orada bıraktılar” dedim. Bunu Trump’ı danışmanları yaptı. Trump bugün uyandı nasıl ben bu tuzağa düştüm diye. İran’daki hareketi başlatan irade zihniyet ve odak Trump’ı bataklığa bırakan odakla aynı. Amerikan başkanını çıkmaza sokuyorlar, İran’da hareket başlatıyorlar. Aynı anda Türkiye’de birilerinin biti kaynıyor. Ben bu kadar söylüyorum. Basında, üniversitede, finansta, siyasette birilerinin biti kanlanıyor aynı anda. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman bölgeyle ilgili yeni bir terzilik denemesi olduğu açık. Amerikan başkanını çıkmaz yola sokup orada bırakan askeri sanayi kompleksi, yani Amerikan savaş makinesi harekete geçirmek isteyen güç. Amerikan savaş makinesini durduran bütün Amerikan başkanlarını öldürdüler.

KERMİT ROOSEVELT VE MUSADDIK DARBESI

Bugün İran olaylarını anlamak istiyorsanız Kermit Roosevelt ve Musaddık darbesinin detaylarını bileceksiniz. Kermit Roosevelt’in ne yaptığını, Musaddık darbesinin nasıl şekillendiğini İran milli petrol şirketinin nasıl tekrar İngiliz ve Amerikan şirketlerine geçtiğini bileceksiniz. Şah’ın nasıl Amerikan ve İngiltere’nin ipinde oynadığını bileceksiniz. Şah milli bir adam mıydı İran için; Değildi.