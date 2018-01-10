Yiğit Bulut: Türkiye’de kendini nimetten sanan birkaç kişi var

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Başkanlık Sistemiyle 2019’da tarih yazmaya hazırlanırken son dönemlerde bazı fitne odaklarının bölgede yaşanan kaostan cesaret alarak boy göstermelerini eleştiren Bulut “Kendini nimetten sanan birkaç kişi var Türkiye’de. Arkasına birkaç tane gazeteci alıyor. Birkaç tane medya patronu alıyor. Sanıyorlar ki biz Türkiye’de iktidar oluruz. Seçim döneminde boy gösteriyorlar, sonra da yok olup gidiyorlar.” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

“HER DÖNEMDE BU TİP ADAMLAR ORTAYA ÇIKIYOR”

Geçen hafta da konuştuk, hatırlarsanız “birilerinin biti kanlandı” demiştim. Her dönemde bu tip adamlar ortaya çıkıyor. Geçmişte geldikleri makamları kime borçlu olduğunu unutan sanki bu devletin akil adamıymış, bu devletin akil sesiymiş, bu devletin sağduyunun temsilcisiymiş, bu millet onu sağduyunun temsilcisi gibi göreve çağırıyormuş gibi her dönemde ortaya çıkıyorlar. Seçim döneminde boy gösteriyorlar, sonra da yok olup gidiyorlar. Bu tip adamlardan çok var Türkiye’de ki bunlar arkası boş adamlar değil. Birinin İngiliz kraliçesi var arkasında, birinin Alman devleti var, birinin TÜSİAD var, birinin iş adamları var. Bunlar genelde bir iş adamının evinde bir araya gelip toplanıyorlar; ne yapalım Türkiye’de iktidar olalım.

“BUNU HİÇ UNUTMASINLAR”

Arkadaş Türkiye’de iktidar olmak artık eskisi gibi iki tane medya patronunu yalıya çağır, iki tane holding patronunu yalıya çağır TÜSİAD’la toplan, iktidar ol. Yok böyle bir şey. Geçti o dönem 20-30 sene önce vardı. Geçmişte belli makamlara gelenler de Tayyip Erdoğan’ın aldığı oyla geldiler. Bunu da hiç unutmasınlar. Ben anti emperyalist mücadelesinden dolayı Tayyip Erdoğan’a oy verdim. Onlara oy vermedim. Ben onlara vatandaş olarak ne oy veririm ve de selam veririm.

“SİZ DAHA ÖNCE GELDİĞİNİZ MAKAMLARA DA ERDOĞAN SAYESİNDE GELDİNİZ”

Kendini nimetten sanan birkaç kişi var bu Türkiye’de. Arkasına birkaç tane gazeteci alıyor. Birkaç tane medya patronu alıyor. Birkaç tane holding patron alıyor. Ceplerinde 3-5 milyar dolar para var. İngiliz kraliçesiyle araları iyi, Alman devletiyle araları iyi meydan da boş, sanıyorlar ki biz Türkiye’de iktidar oluruz. Yok arkadaş bu Türkiye’de size ekmek yok. Siz daha önce geldiğiniz makamlara da Erdoğan sayesinde geldiniz. Yiğit Bulut bile size oy verdiyse Tayyip Erdoğan’a oy verdiği için siz o makamlara geldiniz. Bakın çok açık söylüyorum; ben antiemperyalist mücadelesinden dolayı Tayyip Erdoğan’a oy verdim. Bir partiye oy verdim demiyorum. O adamlara da oy vermedim vermiyorum. Ben Tayyip Erdoğan’a oy verdim. Bu kadar da açık dürüst ve mertçe söylüyorum.

“BİZİM SİYASET YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Bir lider var bir de antiemperyalist mücadele var. Bir de Yenikapı ruhu var. Bir taraf da adam olmayıp adamım diye ortada dolaşanlar bir tarafta da Devlet Bahçeli gibi adam gibi adamlar var. Ne dedi “Bizim siyaset yapma lüksümüz yok. Biz Yenikapı ruhuyla 2019 değişimin dönüşümün kilidi merkezi olduğu için 2019’da biz Yenikapı ruhunu desteleyeceğiz.” Bu ne demek biliyor musunuz; bir tarafta her fırsatta makam devşirmeye çalışan kıytırık takımı bir tarafta da Devlet Bahçeli gibi adam gibi adamlar ortada çıkıp devletin ve milletin bekası için pozisyonunu bu günden açıklayan insanlar.