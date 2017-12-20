Yiğit Bulut: Türklerle Arapların arasını açmaya kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Derin Analiz programında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed’in sosyal medyada bir kullanıcının Türkiye, Türkler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki mesajını paylaşmasına sert tepki göstererek “Bunun ipini kim elinde tutuyorsa böyle bir emir verdi kendisine fazla çekti herhalde ipini, kan gitmedi beynine ve böyle bir paylaşımda bulundu” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

AMAÇ TÜRKLERLE ARAPLARIN ARASINI AÇMAK

BAE Dışişleri Bakanının sosyal medyada yaptığı paylaşımı hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a doğrudan bir saldır var hem de Türklerle Arapları karşı karşıya getirmek isteyen bir provokasyonu ifade ediyor. Sayın İbrahim Kalın gerekli açıklamayı yaptı ama bunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum; bu açıklama, bu paylaşım kabul edilemez, bir Dışişleri Bakanının Türklerle Arapların arasını açmaya yönelik bu küresel kurgunun bir parçası olması gerçekten çok acı. Bunun ipini kim elinde tutuyorsa böyle bir emir verdi kendisine fazla çekti herhalde ipini, kan gitmedi beynine ve böyle bir paylaşımda bulundu. Bu kişinin paylaştıkları söyledikleri yazdıkları asla kabul edilemez ve maalesef son dönemde küresel emperyalizme tam tabiriyle söylüyorum “yalakalık” yapmak isteyen devletlerin bazı görevlileri başta Erdoğan olmak üzere Erdoğan’a ve Türkiye’ye saldırmaya başladı.

BU TİP BESLEMELER HER YERDE VAR

Sayın İbrahim Kalın’n son cümlesi de bu yöndeydi zaten, çok dikkatli olduysa orada ciddi bir mesaj var; Türkiye’ye saldırmak, Sayın Erdoğan’a saldırmak sanki bir moda oldu. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz, hepsini kınıyoruz. Türk milleti İslam ümmetinin bir parçasıdır. Türklerle Arapların arasını ayırmaya kimsenin gücü yetmez Türk-Arap dostluğunu bozmaya kimsenin gücü yetmez bu bin yıllardır gelen bir dostluktur. Bu araya sızanlar kim besliyorsa nerde yetiştiriyorsa ki bunlardan Türkiye’de de çok var maalesef. Bu tip açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyorum.

ARKASINDAKİ GÜÇ HERKESÇE MALÜM

Bazı Emirliklerde Türkiye’ye karşı çok ciddi olumsuz bir tavır var. Bunun arkasında tabii ki herkes çok iyi biliyor. Bunların nerden kaynaklandığını, nereden motive edildiğini herkes biliyor.

BAE'DE YATIRIMI OLANLAR

Oralarda parası bulunan, yatırımı, varlığı olanlar şunu bilsinler ki BEA bir ülkenin çok uzun süre var olduğu gibi kalması mümkün değil, bu kadar söylüyorum. Oradakiler de bir gün uyanacak ve kimler tarafından nasıl yönetildiklerini, nasıl soyulduklarını mutlaka anlayacaklar. Bunlar İngiliz cetveliyle çizilmiş, küresel sermayenin pergeliyle çizilmiş ülkeler, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, İslam ümmetine, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına laf edecek kadar adam değiller.