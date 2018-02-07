Yiğit Bulut: Yeni bir dünya doğuyor ve bu yeni dünyada merkezin merkezi Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında Batı’nın yüzyıllardır Ruslar ile Türkleri savaştırdıklarını vurgulayarak “Avrupa ne yapsın; bir tarafta Türk milleti bir tarafta İslam ümmeti yukarıda Rus milleti. Avrupa 300 yıldır çaresiz. 300 yıldır Avrupa bizi pasifize etmeye çalışıyor. Bir tarafta Katolik Avrupa, bir tarafta Müslüman Osmanlı’yla iş birliği yapmayı seçmiş Ortodoks dünyası; bunları da yan yana koyduğunuz zaman Ortodokslarla Müslümanlar arasındaki dönemsel yakınlaşmalar Rusya ile Osmanlı arasında yakınlaşmalar ki Avrupa her zaman savaş çıkararak bunu bozmuş ve şimdi Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşmalar. Bizim Avrupa’dan alacağımız hiçbir şey yok; ne kültür ne insanlık ne herhangi bir şey” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

Her şerde hayır çıkıyor. Amerika bu büyük hataları (terör örgütlerine destek) yapa yapa Türkiye ve Rusya 300 yıl sonra kavuşturdu. Osmanlı ile Rusya’yı yüz yıllarca savaş ettirdiler. Niye çünkü Türkiye ve Rusya birlikte hareket etse, Çin de katılsa buna; Türkiye-Rusya-Çin ne var üretmediğimiz, ne var yeraltı kaynağı olmayan, ne var sahip olamayacağımız. Fransa’dan ne alacağız, İngiltere’den ne alacağız, Portekiz’den İtalya’dan ne alacağız. Bu bölgedeki entegrasyon tam olarak sağlandığı zaman Türkiye’nin batısından ne alacaksın.

ÇEŞİTLENDİRME VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK

Sayın cumhurbaşkanımızın başbakanlığından bu güne ekonomide attığı en önemli adımlardan biri çeşitlendirme yaptı. Eskiden Türk ekonomisi sadece Avrupa Birliği’ne bağlıydı. O çeşitlendirmeyi yıllara yaydı. Rus coğrafyasına, Çin’e, Orta Doğu’ya, Afrika’ya kaydırdı ve Türk ekonomisini 1 trilyon dolar sınırına getirdi. Bu çeşitlendirme çok önemliydi. Bugün Almanya’nın tehditleri bize sıfır etki ediyorsa, ekonomi çeşitlendirildiği içindir.

ALMAN ARABALARI SORUNU

Alman arabaları emisyondan dolayı Amerika’da dışlanırken, çok büyük cezalar görürken, insanlar arabaları bayilerin önüne atıp giderken artık Türkiye de bu konuyla ilgili adımlar atmalı. Alman arabalarının ne kadar havayı kirlettiği ile ilgili bir sorgula ve soruşturma yapılmalı. Amerikan halkının ciğerleri kıymetliyse Türk milletinin ciğerleri daha kıymetli.

“DÜŞÜN, TÜRKLER VE RUSLAR BERABER GELİYOR. O ZAMAN NE OLACAK”

Avrupa’nın bir kısmını da Ruslar geliyor diye korkutuyorlar. Şimdi düşün Türkler ve Ruslar beraber geliyor. O zaman ne olacak. Goeben ve Breslau isimli bu gemilere Osmanlı bayrağı çekip Rus limanları bombalamak neydi. Osmanlı Kırım savaşında Osmanlı parayı nereden buldu.

“AVRUPA BİRLİĞİ SAÇMALIĞIYLA VAKİT KAYBETMEYELİM”

Avrupa ne yapsın; bir tarafta Türk milleti bir tarafta İslam ümmeti yukarıda Rus milleti. Avrupa 300 yıldır çaresiz. 300 yıldır Avrupa bizi pasifize etmeye çalışıyor. Bir tarafta Katolik Avrupa, bir tarafta Müslüman Osmanlı’yla iş birliği yapmayı seçmiş Ortodoks dünyası; bunları da yan yana koyduğunuz zaman Ortodokslarla Müslümanlar arasındaki dönemsel yakınlaşmalar Rusya ile Osmanlı arasında yakınlaşmalar ki Avrupa her zaman savaş çıkararak bunu bozmuş ve şimdi Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşmalar. Bizim Avrupa’dan alacağımız hiçbir şey yok; ne kültür ne insanlık ne herhangi bir şey. Dön bu tarafa yeni dünya düzeninin kalbi Asya’ya kayıyor. Türkiye’nin artık bu Avrupa Birliği saçmalığıyla vakit kaybedecek zamanı da kalmadı. Aslında birlik falan yok ki bir Almanya var diğerlerini soyan bir de diğer soyulanlar var. Arada bir Fransa durumunu idare etmeye çalışıyor. İngiltere zaman durumu gördü “Ben gidiyorum” dedi. Biz bunu 20 yıldır televizyonlarda söylüyoruz. Hatırlarsın Türkiye ile Avrupa arasında bir birlik olmayacağını hiçbir şekilde projenin ilerlemeyeceğini 20 yıldır anlatıyoruz. Televizyonda bağlanıp bize kimler müdahale etmedi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TANIMI

Kan ve gözyaşının kaynağıdır bu Avrupa. Bu ülke 100 sene önce kimler tarafından işgal edildi. Bugün kendine Avrupa diyen, medeni, Batı, civilisation, diyen bugün ülkesindeki kavramları eşitlik kardeşlik, sekülarizmi paket içinde sunan ama aslında kendi halklarını da ezen topluluğun adıdır Avrupa birliği.

ANKARA-MOSKOVA ÇİZGİSİ VE ÖTESİ

Yeni bir dünya doğuyor ve bu yeni dünyada merkezin merkezi Türkiye yani Ankara-Moskova çizgisi çok önemli ve bu çizgiye Çin, Hindistan ve Japonya’yı ekleyeceğiz.