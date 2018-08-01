Yıkadığı halıyı asarken elektrik akımına kapılan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yıkadığı halıyı asarken elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde halı yıkayan Özlem Koyuncu (25), kurutmaya bırakmak istediği halıyı ağaçlar arasına gerilmiş tele asarken elektrik akımına kapıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Koyuncu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Savcılık incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kadının ölümüne neden olan akımın, tele aydınlatma için takılan lambanın kablolarındaki elektrik kaçağı nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.
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