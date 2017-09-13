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Yılana ateş etmek isterken kendisi ile 3 kişiyi yaraladı

Siirt'te gördüğü yılana av tüfeğiyle ateş etmek isteyen çocuk, kendisi ile 3 kişiyi yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü Uğurcuk mezrasında tandırda ekmek yapan Feride Bağrıyanık (59), kaldırdığı çuvalın altında yılan olduğunu gördü.

Bağrıyanık'ın yardım istediği 12 yaşındaki M.Y, babasına ait av tüfeğiyle yılana ateş etti.

M.Y, bu sırada kendisi ile yakınında bulunan Feride ve Cahit Bağrıyanık (13) ile Halime Yılmaz'ı (51) yaraladı.

Yaralanan 4 kişi Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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