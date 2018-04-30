Yılanın soktuğu Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde yılanın soktuğu Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Gazi Muammer Bedez'i İbrahimağa Mahallesi'ndeki evinin merdivenlerinde yılan soktu.
Yakınlarının Kula Devlet Hastanesine götürdüğü Bedez, ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yoğun bakıma alınan Bedez, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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