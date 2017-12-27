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Yılbaşı öncesinde İstanbul'da 'Kurt Kapanı 13' uygulaması başlatıldı

İstanbul'da yılbaşı öncesi 39 ilçede polis ekipleri tarafından 'Kurt Kapanı 13' uygulaması başlatıldı. Uygulama çerçevesinde havalimanları, iskeleler ve halkın yoğun olduğu yerlerde araçlar tek tek aranıyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yılbaşı öncesi 39 ilçede 'Kurt kapanı 13' uygulamasını yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde 39 ilçenin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 100 noktada Bin 200 polis ile “Kurt Kapanı-13” uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Kent genelinde yapılan uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçları didik didik arayan polis, vatandaşların da üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Öte yandan polis helikopteri de uygulama yapılan noktalarda havadan denetleme yaptı.

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