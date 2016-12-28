Yılbaşı sofrasına aç oturmayın

Yeni bir yılı, yeni alışkanlıklarla karşılamak gerektiğini anlatan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Diyetisyeni Gözde Gence, özellikle yılbaşı günü beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Güne hafif bir kahvaltıyla başlamak gerektiğini ifade eden Gence “Öğlen yemeğinde ise sebze yemeği tercih edilebilir. Ara öğünler akşam yemeğinde ağır yiyecekler tüketmenin önüne geçer.

Aç bir şekilde sofraya oturmak daha çok yemek tüketmemize, karbonhidratlı yiyeceklere yönelmemize neden oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım” dedi.

KIZARTMA TEHLİKELİ

Yılbaşı gecesinde özellikle kızartma türünden uzak durulması gerektiğini sözlerine ekleyen Diyetisyen Gence, şunları söyledi: “Mezeler tüketirken de mayonezsiz olanlar tercih edilmeli ve kızartmalardan uzak durulmalı. Salata mutlaka sofrada olmalı. Özellikle atıştırmalar çok fazla oluyor. Onların yerine kuruyemiş ve kuru meyve tercih edilebilir. Tatlı konusunda ise şerbetli tatlılar

yerine, daha çok meyveli tatlılar seçilmeli. Tabakları tepeleme doldurmak yerine az az alıp gece boyu yavaş yavaş tüketmek gerekiyor. Yılbaşında vazgeçilmez yemek olan hindi eti, bizim sevdiğimiz bir besin. Hindi olmadığı sürece tavuk balık gibi yiyecekler ideal olacaktır. Ertesi gün ise, olabildiğince hafif yiyeceklerle günü kurtarmak gerekiyor aslında.Meyve, sebze tüketimini arttırabilirler. Bunlar daha toparlayıcı olacaktır. Yılbaşının ertesi günü bol sıvı tüketilmesini öneriyoruz” diye konuştu.