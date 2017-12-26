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Yılbaşında kar yağacak mı?

Yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusu da gündemde...

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Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak.
 
Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, Ankara ve çevresi, Karadeniz, güneyde yağmur görülebilir. 
 
AKOM'un açıklamasına göre ise İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Açıklamaya göre lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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