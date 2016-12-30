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Yılbaşında trafik denetimleri artırılacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yılbaşı tatili süresince alınacak trafik tedbirler kapsamında, alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri arttırılacak.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce, yılbaşı tatili süresince alınacak trafik tedbirler kapsamında, alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri arttırılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı nedeniyle şehirlerarası ve şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunlaşacağı değerlendirilerek, vatandaşların yılbaşında güven içinde seyahat edebilmeleri için 30 Aralık 2016- 01 Ocak 2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı trafik tedbirleri alındı.

Buna göre, alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde önlem almak amacı ile sabit veya seyir halinde ekipler görevlendirilecek.

Denetimler, karayolunda akan trafiği tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak.

Alınan tüm tedbirlere rağmen kaza meydana gelmesi halinde, ilgili yardım ekiplerinin kaza mahalline hızlı ulaşmalarını sağlamak amacıyla, sürücülerin güzergahları ve kavşakları tıkamaları, taşıt trafiğini bloke etmeleri önlenecek.

Buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek güzergahlardaki durumların tespiti yapılarak geciktirilmeksizin yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bildirilecek.

Terminallerde ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği ve ışık gibi teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek.

Alkol denetimlerine ağırlık verilerek, yasal sınırların üzerinde alkol aldıkları tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.

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