Yıldırım düştü, evdeki eşya kullanılamaz hale geldi
Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir evdeki elektronik eşya kullanılmaz hale geldi.
- DHA
Keşan'da etkili olan sağanak sırasında düşen yıldırım nedeniyle Yenimescit Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde bulunan Muğdat Dağ'a ait evdeki elektronik eşyalar yanarak, kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay esnasında evde ve çevrede bulunanlar büyük panik yaşadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.