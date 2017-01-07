Yıldırım, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi ile bir araya geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim el-Cuburi ile görüştü.
- AA
Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi, Başbakan Yıldırım'ı kapıda karşıladı.
Temsilciler Meclisi binasındaki görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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