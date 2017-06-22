Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, bir saat sürdü.
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