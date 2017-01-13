Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'den hatıra fotoğrafı

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifine yönelik görüşmeler devam ederken, Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli Meclis'te bir araya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler sırasında, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'te bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Bennur Karaburun, o anların fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Anayasa görüşmeleri esnasında bir araya geldik."

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte binanın çökme anı

İşte binanın çökme anı

Makedonya'da 'renkli' Vevçani Karnavalı

Makedonya'da 'renkli' Vevçani Karnavalı

İnsanoğlunun şimdiye kadar yaptığı en ölümcül silahlar

İnsanoğlunun şimdiye kadar yaptığı en ölümcül silahlar

Vatanım Sensin'de nefesleri kesen sahne

Vatanım Sensin'de nefesleri kesen sahne

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA