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Yıldırım'dan Bahçeli ve Destici'ye teşekkür telefonu

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla arayarak, teşekkür etti.

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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, teşekkür etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla arayarak, teşekkürlerini iletti.

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