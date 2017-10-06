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Yıldırım'dan Süleymanoğlu ailesine 'geçmiş olsun' telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, karaciğer nakli yapılan eski olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşiyle telefonla görüştü.

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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nu telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yıldırım, Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında doktorlarından da bilgi aldı.

 

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