Yıldız Tilbe intihar mı etti, öldü mü? Yıldız Tilbe iddiaları yalanladı

Yıldız Tilbe intihar haberi sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Yıldız Tilbe intihar etti mi sorusuna ünlü şarkıcının sevenleri yanıt aramaya başladı. Tilbe’nin intihar iddiasıyla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı ve Tilbe konuyla ilgili resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu. Tilbe; “Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum” diye mesaj paylaştı ve iddiaları yalanladı.

Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 20 Eylül 2017

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Ses sanatçısı, besteci, söz yazarıdır.Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi tınılarını kullandığı içli şarkılarıyla Türkiye'nin en başarılı şarkıcılarından biri olmuştur. 1991'de bir gece kulübünde çalışırken Sezen Aksu ile tanışması kariyeri için bir dönüm noktası oluşturmuştur.

Bir dönem boyunca yardımcı ses sanatçısı olarak çalışmış ve pek çok diğer sanatçı ile işbirliği içinde projeler gerçekleştirmiştir. 1993 yılı Kasım ayında piyasaya sürülen Delikanlım albümü ile başarıyı yakalamış ve bu albümü pek çok diğer sükse izlemiştir. Demet Akalın, Gülben Ergen, İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Toprak, Ebru Gündeş gibi sanatçılara çalışmıştır.

1966 yılının 16 Temmuzunda İzmir'de doğdu. 6 kardeşten en küçüğü olan Yıldız Tilbe, Gültepe Lisesi'nde okurken eğitimini yarıda bırakarak evlendi. Bu evlilikten Sezen adında bir kızı oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra ailesine ve kızına bakabilmek için şarkı söylemeye başladı. Önce düğün salonlarında, ardından gece kulüplerinde şarkı söyledi. Bir gece çalıştığı kulübe gelen Sezen Aksu ile tanıştı ve onun daveti üzerine İstanbul'a gelerek vokalisti oldu. İstanbul'da bir süre barlarda çalıştı ve Aydın Oskay'la anlaşarak "Delikanlım" isimli şarkısı ve aynı ismi taşıyan albümüyle müzik piyasasına oldukça iyi bir giriş yaptı. Bu sıralarda yaşam öyküsü neredeyse medyanın tamamı tarafından yayınlandı.

İlk klibini Cenk Torun'la birlikte oynadığı "Delikanlım" adlı parçaya çekti. Sonraki albümlerinde da başarılı çıkışlar yaptıysa da, ilk albümünde yakaladığı popülariteyi yakalayamadı. Bu süreçte adı daha farklı nedenlerle anıldı. Yıldız ise söz konusu süreci ve bunun müziğine yansımalarını,"Yaşadıklarımla anıldığım için, şarkılarım dikkate alınmadı" şeklinde yorumluyor.

Yaşadığı her kötü olaydan bir ders çıkarttığını ve müzikle ilgili olan her şeyin kendisine büyük mutluluk verdiğini söyleyen Yıldız, hedefinin ileride de işini iyi yapan bir sanatçı olmak olduğunu ve ömrünün yettiği yere kadar da müzik yapacağını belirtiyor. Tarkan ve Deniz Seki gibi pek çok ünlü şarkıcıya şarkı sözleri veren Yıldız, müzik piyasasının üst sıralarında olmasına rağmen, bir şekilde "farklı" durmayı başararak kendine özgü bir yer ve denge tutturmuş durumda.

Kendi deyimiyle, "kara kuru, 45 kiloluk birisi" olan Yıldız'ın sözlerinde ki derin anlamları yakalamak ve notalarında, ondaki insancıllığı duymak, o içten gülüşündeki gerçekliği görmek, okadar da zor değil. Ki o kendi için bir söyleşide kendi için şu yorumu yapmış ve;

“ Kaybeden de benim, kazanan da benim. Bir kayıp varsa benden giden, bunu kazanan da yine benim. Kayıplarım benim kazançlarım. Kaybettiklerim de bende hálá. Ne kaybettiysem, kendi içimde kaybettim. O yüzden kaybım yok demiştir. ”

Yıldız Tilbe, doğal insancıl ve yaptıklarından gerektiği zaman pişmanlık duyabilen biri. "Delikanlım" albümünden sonra yayınladığı "Dillere Destan" (1995) albümü de iyi eleştiriler aldı ve çok satan bir albüm oldu. Yıldız Tilbe ilerleyen yıllarda sırasıyla "Aşkperest" (1996), "Salla Gitsin Dertleri" (1998), "Gülüm" (2001), "Haberi Olsun" (2002), "Yürü Anca Gidersin" (2003) "Yıldız'dan Türküler" (2004) ve yine 2004 yılında "Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım" isimli albümleri çıkardı.Daha sonra (2005) yılında "Papatya Baharı",(2006) yılında "Tanıdım Seni",2008 yılında "Güzel" 2009 yılında da "Aşk İnsanı Değiştirir" albümünü çıkardı.