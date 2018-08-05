Yılın ilk 7 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yaklaşık 10 ton eroin ele geçirildi

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bu yılın 7 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 83 bin 160 operasyon sonucunda, yaklaşık 10 ton eroine el koyulurken, 13 bin 773 kişi tutuklandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, narkotik birimlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları ülke genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.



Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü operasyonlar çerçevesinde, bu yılın 7 ayında 83 bin 160 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32'lik artış oldu.



Operasyonlarda gözaltına alınan 117 bin 267 şüpheliden 13 bin 773'ü tutuklandı.



Bu yılın 7 ayında ele geçirilen eroin miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttı. Geçen yılki operasyonlarda 7 ton 158 kilogram eroin ele geçirilirken, bu yıl Temmuz itibarıyla 9 ton 884 kilogram eroine el koyuldu.



Ele geçirilen diğer uyuşturucu madde türlerinde de artış görüldü. Operasyonlarda, 2018'in 7'nci ayı itibarıyla 44 ton 585 kilogram esrar, 251 kilogram kokain, 148 kilogram afyon, 521 kilogram bonzai, 289 kilogram metamfetamin, 4 milyon 417 bin 129 adet ectasy, 8 milyon 584 bin 245 adet captagon, 388 bin 12 adet sentetik ecza ve 5 milyon 673 bin 841 adet kök kenevir ele geçirildi.