Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yılın ilk trafik cezası 00.01'de kesildi

Konya'da yılın ilk trafik cezası, Amerikan Pres Plaka (APP) olarak adlandırılan mühürsüz plaka kullanan bir sürücüye kesildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kent merkezinde uygulama yapan trafik ekipleri, alkollü, ehliyetsiz araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri denetledi.

Vatan Caddesi PTT Müdürlüğü önünde denetimlerini sürdüren ekipler, durdurdukları bir sürücüye 00.01'de yılın ilk trafik cezasını kesti.

42 ARP 68 plakalı aracın sürücüsüne, APP olarak adlandırılan mühürsüz plaka kullandığı gerekçesiyle 427 lira ceza uygulandı. Araç, kurallara uygun plakaların takılmasının ardından uygulama noktasından ayrıldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım asker aileleriyle 'face time' yaptı

Başbakan Yıldırım asker aileleriyle "face time" yaptı

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Hakkari'deki Mehmetçik'e sürpriz

Öğrencilerden Hakkari'deki Mehmetçik'e sürpriz

Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı

Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Ortaköy'de silahlı saldırı!

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA