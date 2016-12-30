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Yılın karesi Mehmetçikten

Diyarbakır'da operasyon üstüne operasyon yapan Mehmetçikten yılın son günlerine damgasını vuracak bir görüntü geldi.

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Yılın son gününe saatler kala birçok insan yılbaşı programı yaparken, Mehmetçiğimiz operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Soğuk hava koşullarında yağmur kar fark etmeden teröristlerle mücadele eden Mehmetçikten Diyarbakır'da bir operasyon sırasında yılın en iyi karesi diyebileceğimiz bir fotoğaf geldi.

YILIN EN GÜZEL FOTOĞRAFI MEHMETÇİKTEN

Bölgede huzuru sağlayan bir Mehmetçiğin yaşlı bir amcanın eline öpmesi ve amcanın da askerin başından öpmesi yılın son günlerine damga vurdu.

 

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