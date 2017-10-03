Ayakları ağrıyan kız arkadaşının topuklu ayakkabısını giydi

Kız arkadaşına kendi sandalatlerini giydirip, kendi ayaklarına da pembe topuklu ayakkabıları geçiren bir gencin görüntüleri Çin menşeli sosyal paylaşım platformu Weibo'da hızla yayıldı.

Fotoğrafı çeken Xia, olayın arka planını Çin'deki yerel gazeteler anlattı. Hastanede doktoru bekledikleri sırada ayakkabılarını değiştirmiş olan çifti fark ettiğini ve fotoğrafları çekmeden edemediğini söyleyen Xia, daha sonra bu değişikliğin genç kadının ayaklarını dinlendirmesi adına sevgilisi tarafından önerildiğini anladı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Xia, çiftin numaraları okunduğu sırada, kadının, ayakkabıları yeniden değiştirmeyi önerdiğini, ancak sevgilisinin bunu duymayarak ya da duymazdan gelerek ayağında topuklu ayakkabılarla kapıdan yürüyüp gittiğini de ekledi.

"NASIL BÖYLE BİRİNİ BULABİLİRİM"

Sevgilinin bu tavrı Weibo kullanıcılarının takdirini kazandı. Bir kullanıcı "Nasıl böyle bir sevgili bulabilirim?" diye sorarken bir diğeri de "Ben topuklularla kendime azap çektirmektense herhalde çıplak ayakla yürürdüm" diye yorum yaptı.