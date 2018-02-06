Yılmaz Özdil'den tarihi sahtekarlık

15 Temmuz darbe girişiminden önce Fetullahçı terör örgütünün sesi gibi yayınlar yapan Sözcü gazetesinde, basın tarihinde ender rastlanan bir skandala imza atıldı. Kalemini sık sık küfürlerle kirleten Yılmaz Özdil, 12 yıl önce yazarlık yaptığı Sabah gazetesindeki yazısını sadece başlığını değiştirerek yeni bir yazıymış gibi Sözcü'de yayımladı. Özdil daha önce "Doktor..." başlığıyla yayımladığı yazısının sadece başlığını değiştirerek, terör örgütü PKK/PYD''yi destekleyen Türk Tabipler Birliği (TBB) ile "dayanışma" yazısına dönüştürdü. 2006'da Sabah'taki "Doktor..." başlıklı yazı, 1 Şubat 2018'de "Türk Tabipler Birliği" başlığıyla tekrar yayımlandı. Yılmaz Özdil'in yaptığı bu sahtekarlık okurların dikkatinden kaçmadı.

Skandalı gazeteci Zekeriya Say, sosyal medya hesabı Twitter'daki paylaşımıyla ortaya çıkardı.

İşte o yazı...

FETÖ 'OKUYUN' DİYE TALİMAT VERMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ByLock yazışmasında örgüt üyelerinin kesinlikle okuması gereken gazete ve köşe yazarları listesinde Yılmaz Özdil de yer alıyordu.

Kaynak: AHABER