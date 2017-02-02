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Kardak geriliminde 4. gün: Yunan Sahil Güvenlik botlarına müdahale edildi

Kardak krizinin 21. yılı nedeniyle Bodrum ilçesine 3,8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede iki ayrı Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk sularını ihlal etmesi üzerine, müdahale edildi. Hareketli anların yaşandığı anlar yaklaşık 15 dakika sürdü.

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Kardak krizinin 21. yılı nedeniyle Türk ve Yunan Sahil Güvenlik güçleri, Bodrum ilçesine 3,8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede güvenlik tedbirlerini dördüncü günde de sürdürüyor.

NÖBET SÜRÜYOR

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı iki askeri gemi, Turgutreis açığındaki Çatal Adası önlerinde beklerken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 ayrı bot da Kardak kayalıkları açığında nöbet tutup devriye yapıyor.

Bölgede bekleyişlerini sürdüren Türk güvenlik güçleri, sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik güçleriyle zaman zaman hareketli dakikalar yaşanıyor.

YİNE İHLAL ETTİ

İki ayrı Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk sularını ihlal etmesi üzerine, Türk Sahil Güvenlik ekipleri duruma müdahale etti. Hareketli anların yaşandığı anlar yaklaşık 15 dakika sürdü.

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin bölgedeki bekleyişi devam ediyor.

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