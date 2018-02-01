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Yine rezil oldular! İsrail askerini de Türk askeriymiş gibi göstermeye çalıştılar

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için İsrail askerlerine ait bir görseli 'Türk askerinin YPG karşısındaki hali' yalanıyla servis etti.

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Terör destekçisi hesapların "TSK Afrin'de çocukları öldürüyor"  iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın, 30 Mart 2014'te DEAŞ saldırısında ölen çocuklara ait olduğu tespit edildi

Sibirya'da 22 Ekim 2016'da düşen Rus helikopterine ait görsel de  "Afrin'de TSK'ye ait bir helikopterin düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşıldı.

Sosyal medyadan kara propagandaya destek veren hesaplar, İsrail  askerini de Türk askeriymiş gibi göstermeye çalıştı.

"Türk askerinin YPG karşısındaki hali" iddiasıyla paylaşılan  fotoğrafın, İsrail askerlerine ait olduğu ve 19 Kasım 2012'de İsrail'in Aşdod kentinde çekildiği belirlendi.

Dün de Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nın  PYD/PKK'dan ele geçirilişine ilişkin görsele DEAŞ'ın örgütsel flaması  montajlanmıştı.

AA'nın, TSK'yi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal  medyada başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda  çekildiğini ortaya çıkarmasının ardından örgüt destekçileri çıkmaza girmişti.

Doğu Gutalı çocukları Afrinli gibi gösteren terör destekçisi hesaplar,  AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi  paylaşmış, Şırnak'ta 2007'de şehit olan korucu ve sivillerin cenaze törenine  ilişkin fotoğrafı ise "Afrin'de Türk askerleri öldürüldü" yalanıyla servis  etmişti.

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