YKS 2 güne çıktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) YÖK değişikliğe gitti. Yeni üniversiteye giriş sisteminde birinci oturumda sadece 40 Türkçe, 40 matematik olmak üzere toplam 80 soruya 90 dakika verilmişti. Yükseköğretim Kurumu (YÖK), eğitimcilerden gelen talepler üzerine YKS’de düzenleme yaptı. Hem sınavın gününü değiştirdi hem de yeni testler ekledi.

Yeni düzenlemeye göre YKS’nin iki oturumunun tek günde yapılması yerine, ilk aşamanın cumartesi, ikinci aşamanın ise pazar günü yapılması kararlaştırıldı. Buna göre YKS’nin birinci oturumu 23 Haziran Cumartesi sabah, ikinci oturum 24 Haziran Pazar sabah, dil sınavı ise 24 Haziran Pazar günü öğleden sonra yapılacak. İkinci oturumda ve dil sınavında, soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Lisans programlarına yerleştirme için puan türleri, daha önce açıklandığı gibi sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanı şeklinde olacak.

120 soruya 135 dakika

TYT’de, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve tarih) sorusu daha eklendi. Matematik testindeki 40 soruya ek olarak da 20 fen bilimleri sorusu (biyoloji, fizik ve kimya) olmak üzere ilk oturumda 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Daha önce açıklanan soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 120 soru için sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.