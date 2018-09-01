YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak 2018 TYT AYT YKS üniversite ek tercih başvuru tarihi ne zaman

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS son dakika ek tercih başvuru tarihleri ÖSYM açıklaması YKS 2018 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS TYT AYT Üniversite tercih sonuçları nasıl öğrenilecek? ÖSYM YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları nasıl öğrenilecek? YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor? 2018 YKS ek yerleştirmeler ne zaman? YKS üniversite okul taban tavan puanları nedir? YKS TYT AYT sonuçlarına göre üniversite boş kontenjan bilgisi açıklanı mı? YKS ile üniversiteye girecek adaylar, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanan yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Üniversite adayları heyecanla bekledikleri tercih sonuçlarını gece yarısı öğrendiler.. Saatler 24:00'ı gösterdiğinde açıklanan sonuçların ardından büyük bir ilgi ile tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler sonuç sorgulama sayfasına yoğun ilgi gösterdiler. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” internet sitesinden öğrenebilecekler. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. YKS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre, tercih yapma hakkına sahip olan 1 milyon 749 bin 144 adaydan, 1 milyon 206 bin 811’i tercih yaptı. Yani yaklaşık 550 bin aday tercih yapma hakkını kullanmadı. Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Bu sayı devlet üniversitelerinde 80 bin 103, vakıflarda ise 37 bin 939 oldu. YKS’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan 857 bin 240’ı lisans, önlisans ve açıköğretim programlarına yerleşti. ÖSYM tarafından üniversite YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından istediği üniversiteye gidemeyen öğrenciler gözünü 2018 YKS ek yerleştirmelerine çevirdi. Hal böyle olunca YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak sorusu sorulmaya başlandı. Devlet üniversitelerin 80 bin boş kontenjan olması öğrencileri heyecanlandırdı. İşte YKS AYT TYT üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı ve ek yerleştirme süreci...

YKS ek tercih başvuru tarihleri hakkında detaylar büyük merak konusu oldu. Üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan öğrenciler 2018 YKS ek yerleştirme başvurularını araştırma yapmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin lisans programlarında 58 bin 107, önlisans programlarında 21 bin 996, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 23 bin 531, önlisans programlarında 14 bin 408, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 7 bin 205, önlisans programlarında 2 bin 418, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarında 843 kontenjanın da boş kaldığı açıklandı.Hal böyle olunca istediği üniversiteye gidemeyen öğrenciler şimdide gözünü YKS ek yerleştirmelerine çevirdi.



2018 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU MU?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



857 BİN 240 KİŞİ AÖF'E YERLEŞTİ



YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 olurken, üniversitelerin lisans, önlisans programları ile açıköğretim fakültesine (AÖF) yerleşen aday sayısı ise 857 bin 240 aday olarak duyuruldu.



Son sınıf düzeyinde YKS'ye başvuran 954 bin 353 adaydan 309 bin 583'ü, önceki yıllarda yerleşmemiş 791 bin 929 adaydan 352 bin 474'ü, daha önce yerleşmiş 397 bin 614 adaydan 106 bin 399'u, bir yükseköğretim programını bitirmiş 191 bin 644 adaydan 69 bin 648'i, yükseköğretimden kaydı silinmiş 45 bin 872 adaydan 19 bin 136'sı üniversitelerin lisans, önlisans programları ile AÖF'ye yerleşti.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanan yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?



Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.







ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.



YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Üniversite adayı kadar anne baba ve eğitimcileri de yakından ilgilendiren YKS tercih sonuçları, ÖSYM tarafınca erişime açılacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri, E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında alındı. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 3 – 7 Eylül’de yapılacak.

YKS tercih sonuçlarına yönelik araştırmalar, sonuçların bugünde açıklanmaması üzerine yoğunluk kazandı. Günlerdir beklenti içinde olan üniversiteli adayı gençler ve onların aileleri, konu hakkında tatmin edici bilgi edinmek adına araştırmalarına hız vermiş durumda. Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz tarihinde sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 8 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl için en net açıklama ise Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilen ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’den gelmişti. Özer, temmuz ayında yaptığı açıklamaya göre, YKS puanlarıyla yapılan tercih sonuçları 31 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. Adaylar cuma günü YKS puanlarıyla tercih ettiği üniversite ve bölümlerden birine yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek.

YAKLAŞIK 550 BİN ADAY TERCİH YAPMADI



YKS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre, tercih yapma hakkına sahip olan 1 milyon 749 bin 144 adaydan, 1 milyon 206 bin 811’i tercih yaptı. Yani yaklaşık 550 bin aday tercih yapma hakkını kullanmadı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE 80 BİN BOŞ KONTENJAN



Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Bu sayı devlet üniversitelerinde 80 bin 103, vakıflarda ise 37 bin 939 oldu.

857 BİN ADAY YERLEŞTİ

YKS’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan 857 bin 240’ı lisans, önlisans ve açıköğretim programlarına yerleşti.

HANGİ OKUL TÜRÜNDEN KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞTİ?



Okul türlerine göre YKS’ye başvuran ve yerleşen aday sayıları ise şöyle:





YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.



Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;



2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU MU?



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.



Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.



Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.



Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME



Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.



Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.



2018 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.



Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.



Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir.



Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puanlarının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.





Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan almak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırasının ne olması gerektiği ise Tablo 1G’de yer almaktadır.



Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS KARNESİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.



Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusunu soranlar için resmi açıklama yapıldı. Buna göre kayıtlar 3 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 7 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor.



2018 ÜNİVERSİTE EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ



Tercihlerin açıklanmasından sonra kayıt işlemleri başlarken 2018 yılında üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunu soranlar için YÖK’ten gelen açıklamaya göre resmi açılış tarihi 24 Eylül 2018. Üniversiteler bir hafta önceden veya bir hafta sonrasından eğitim-öğretim dönemini başlatıyor.

SONUÇLAR SONRASI ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Üniversite E-Kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasının ardından E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, bu aşamada uygulanması gereken işlemler ve detaylı bilgiler;



1- SİSTEME GİRİŞ YAPIN: www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmındaki ‘Sisteme Giriş’ bağlantısına tıklayın. Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecek. Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.



2 SİSTEME KAYITLI OKULLARI OKUYUN: Hizmete ilk girdiğinizde kayıt yaptırabileceğiniz okulların listesiyle karşılaşacaksınız. Okulunuz listede ise ‘Devam Et’ düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.



3- BİLGİLERİNİZİ DOĞRULAYIN: Ekrandaki bilgileri dikkatle okuyun, eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Hepsi tamamsa, tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladıysanız alanlara ‘EVET’ yazdıktan sonra ‘Devam Et’ düğmesine basarak sonraki aşamaya geçin.



4- SMS ONAYI GELECEK: Bu aşamada cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu verilen sürede ilgili alana girin. ‘Devam Et’ düğmesini kullanarak sonraki aşamaya gidin.



5- BELGEYİ GÖRÜNTÜLEYİN: SMS onayının ardından belgeyi görüntüleyebileceksiniz. Kayıt belgenizi ‘Dosyayı İndir’ bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Belgeyi bilgisayarınıza indirmeden çıktı almayın. İndirdikten sonra o dosyayı açarak yazdırın.



6- KAYDI KONTROL EDİN: Kayıt işleminizi başarıyla tamamladıktan sonra hizmete tekrar girerseniz, yaptığınız kayıt işlemine ait bilgileri görebilir ve daha önce oluşturduğunuz kayıt belgesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul

adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.



YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.







SONUÇLAR 31 AĞUSTOS’DA, KAYITLAR EYLÜLDE



Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyuruldu. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.