Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YKS'de dereceye girenlerin tercihi Cerrahpaşa Tıp

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni en üst baremde yer alan öğrencilerin tercih ettiğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincisi Mustafa Emir Gazioğlu'nu makamında ağırlayarak, okul ve imkanlar hakkında bilgi verdi.
 
Yeniden yapılanmadan sonra üniversite bünyesinde sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yer almayacağını dile getiren Aydın, "Bunun yanında orman, veteriner, mühendislik, spor bilimleri, Florence Nightingale hemşirelik, sağlık bilimleri gibi 8 fakülte daha bulunuyor. Ayrıca bir de diş hekimliği fakültesi kurmayı düşünüyoruz. Mevcut kampüs içerisinde yerleşecek. Ayrıca işletme, iktisat ve eczacılık fakültesi şeklinde devam edecek. Devredilen fakültelerin tamamı İstanbul Üniversitesi'nden alanları, lokasyonları, öğretim kadrosu ve laboratuvar imkanlarıyla beraber alındı." diye konuştu.
 
Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin, mevcut yerinde yeniden inşa edileceği bilgisini vererek, projenin TOKİ'nin de desteğiyle yapım aşamasına geldiğini söyledi.
 
Bazı binaları geçici yerlere taşıdıklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:
 
"Yeni binaların yapımına da yakında başlanacaktır. Bu proje kapsamında bazı binalar yıkılmaya başlandı. Bu süre zarfında eğitim ve hasta hizmetleri anlamında hiçbir eksikliğimiz olmayacak. Aynı kapasiteyle devam edecek. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni en üst baremde yer alan öğrenciler tercih ediyor. Özellikle üniversite sınavında, İngilizce tıbba ilk 350, Türkçe tıp bölümüne de ilk bin 700'de yer alan öğrenciler giriyor. 2 milyon kişinin girdiği bir sınavda, bu veriler ciddi bir başarıyı gösteriyor."
 
Aydın, başarılı öğrencileri aralarında görmek istediklerini belirterek, bunun okulun ve eğitimin de kalitesini artırdığını ifade etti.
 
Öte yandan aday öğrenci Gazioğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü hakkında Aydın'dan bilgi aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Yazıcı: Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor

Vali Yazıcı: Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor

Tehditleri 'Kangal' susturacak

Tehditleri 'Kangal' susturacak

En mükemmel anı yakalayan fotoğraflar

En mükemmel anı yakalayan fotoğraflar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA