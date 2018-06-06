YKS-TYT ne zaman kaç gün kaldı yeni sınav sisteminde düzenleme nasıl olacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavına Kaç Gün Kaldı? YKS (TYT-AYT) Tarihleri Neler YKS Ne Zaman? YKS Kaç Gün Kaldı TYT Ne Zaman gibi sorular TYT az kalmasıyla itibaren sorulmaya başlandı. YÖK Başkanı’nın en son yaptığı açıklamalarına göre YKS sınavları Ramazan Bayramı sonrası 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanıyor. Ayrıca artık 09.45 kuralı uygulanmayacak ve öğrenciler sınav başlama saati 10.00’dan sonra gelirse sınava alınmayacak. YKS sınavında ter dökücek öğrenciler heyecanlanmaya başlamış durumda ve Sonuç Tarihi ise 31 Temmuz 2018 olarak belirlendi.
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına Kaç Gün Kaldı? Yarım net kuralı nedir? YKS Kaç Gün Kaldı 2018 TYT Ne Zaman gibi sorular 2018 TYT az kalmasıyla itibaren sorulmaya başlandı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca artık 09.45 kuralı uygulanmayacak ve öğrenciler sınav başlama saati 10.00’dan sonra gelirse sınava alınmayacak. YKS sınavında ter dökücek öğrenciler heyecanlanmaya başlamış durumda ve 1 Temmuz Pazar sabahtan AYT yani Alan Yeterlilik Testi sınavı yapılacak. Bu sınavda ise istediğiniz bölümün puan türünün gerektirdiği testleri çözeceksiniz
Açıklanan bilgilere göre sınavların tarihleri şu şekilde;
– 30 Haziran Cumartesi günü sadece TYT – Temel Yeterlilik Testi sınavı yapılacak ve bu sınavda 120 soru sorulacak. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.
– 1 Temmuz Pazar sabahtan AYT yani Alan Yeterlilik Testi sınavı yapılacak. Bu sınavda ise istediğiniz bölümün puan türünün gerektirdiği testleri çözeceksiniz. Bu sınav tek kitapçıktan oluşacak ve içerisinde Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 testleri olacak. Kitapçıkta 160 soru olacak ve bu sorular için 180 dakikalık bir süre belirlendi.
– 1 Temmuz Pazar öğleden sonra ise YDS yani Yabancı Dil sınavı yapılacak ve bu sınavda 80 soru sorulacak. Sınav süresi ise 120 dakika olarak belirlendi.
Sonuç Tarihi ise 31 Temmuz 2018 olarak belirlendi. Aşağıdan YKS (TYT-AYT) sınavlarına kaç gün kalmış sayaç sayesinde öğrenebilirsiniz.
15 Dakika Kuralı Kalktı mı?
Pek çok öğrencinin sınavı kaçırmasına neden olan 15 dakika kuralı yeni gelen sistem ile kaldırıldı. Biliyorsunuz önceden 10.00’da başlayan sınav için en geç 09.45’de salonda olmanız gerekiyordu, fakat artık yeni sistem ile birlikte bu kural kaldırıldı diyebiliriz. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in yaptığı açıklamalar ise şöyle: “15 dakika kuralı kalktı. Adaylarımız 10.00’dan itibaren sınava giremeyecek. Yani 09.45 kuralını uygulamayacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00, bu saatten sonra gelenler alınmayacak.”
20 SORU CEVAPLAYACAKLAR
TYT’de 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler (din kültürü dersinden muaf olanlar için ekstra 5 felsefe sorusu olacak), 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu yer alacak. Yani TYT’de adaylar toplam 120 soru çözecek. Ancak bu derslerde özellikle hangi konuların ağırlıklı olacağı öğrenciler için hala soru işareti.
ÖZEL YETENEK SINAVI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor.
ÖSYM BAŞKANI: MÜFREDAT DIŞI KONU YOK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. Uzmanlar da adaylara, YGS’ye hazırlandıkları gibi çalışabileceklerini söylüyor. Biz de uzmanların yardımıyla YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konularını derledik. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:
MATEMATİK:
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
OBEB-OKEK
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler
Bölünebilme
Mutlak Değer
Oran-Orantı
Kümeler
Olasılık
Polinomlar
Parabol
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Fonksiyonlar
Problemler
Permütasyon-Kombinasyon
İstatistik
GEOMETRİ:
Dik Üçgen
Açı-Kenar Bağıntıları
Diktörtgen
Kare
Eşkenar Dörtgen
Daire
Düzgün Altıgen
Çokgenler
Yamuk
Katı Cisimler
Çember-Daire
Analitik Geometri
Vektörler
Grafik Okuma
FİZİK:
Fiziğin Doğası
Kuvvetler
Madde ve Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Optik
Ses
Basınç
Basit Makinalar
Kaldırma Kuvveti
Hareket
Dinamik
Kütle Merkezi
İş Enerji
Elektrik Akımı
Mıknatıs
Transformatör
Elektrostatik
KİMYA:
Madde ve Özellikleri
Atomun Yapısı
Periyodik Tablo
Kimyasal Denklemler
Bileşikler
Çözünürlük
Kimya Kanunları
Karışım
Kimyasal Değişmeler
Kimyasal Bağlar
BİYOLOJİ:
Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
Hücrenin Yapısı
Hücre ve Madde Geçişleri
Ekoloji
Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri
Sınıflandırma ve Canlı Grupları
Duyu Organları
Virüsler-Bakteriler
Enzimler
Bitki Biyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Kalıtım ve Evrim
Üreme ve Gelişme
Hücre Bölünmeleri
Biyoteknoloji
Metabolizma, Solunum ve Fotosentez
Sistemler
TÜRKÇE:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Dil Bilgisi
Ses Olayı
TARİH:
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Medeniyetleri
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete Osmanlı
Türkiye Selçuklu devleti
Dünya Gücü Osmanlı
Yeni ve Yakın Çağda Avrupa
Osmanlı Devletinin Arayış Yılları
18. yy da Değişim ve Diplomasi
En Uzun Yüzyıl
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
20. yy da Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Birinci TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı
İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Jeopolitik Konum
Atatürk Devrimleri
Türk Dış Politikası
İnkılaplar
Atatürk Dönemi Dış Politika
Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler
COĞRAFYA:
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Su-Toprak-Bitki
İç ve Dış Kuvvetler
Rüzgarlar
Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Ortak Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Coğrafyanın Bölümleri
Doğal Afetler
Doğa, Çevre ve İnsan
FELSEFE:
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
Hz. Muhammed S.A.V
Vahiy ve Kuran Yorumları
Kuran'ın Anlaşılması ve Kavranması
İncil ve Kuran'ın Ortak Noktaları
Alevilik ve Bektaşilik
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