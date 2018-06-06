YKS-TYT ne zaman kaç gün kaldı yeni sınav sisteminde düzenleme nasıl olacak

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına Kaç Gün Kaldı? Yarım net kuralı nedir? YKS Kaç Gün Kaldı 2018 TYT Ne Zaman gibi sorular 2018 TYT az kalmasıyla itibaren sorulmaya başlandı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca artık 09.45 kuralı uygulanmayacak ve öğrenciler sınav başlama saati 10.00’dan sonra gelirse sınava alınmayacak. YKS sınavında ter dökücek öğrenciler heyecanlanmaya başlamış durumda ve 1 Temmuz Pazar sabahtan AYT yani Alan Yeterlilik Testi sınavı yapılacak. Bu sınavda ise istediğiniz bölümün puan türünün gerektirdiği testleri çözeceksiniz

Açıklanan bilgilere göre sınavların tarihleri şu şekilde;

– 30 Haziran Cumartesi günü sadece TYT – Temel Yeterlilik Testi sınavı yapılacak ve bu sınavda 120 soru sorulacak. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

– 1 Temmuz Pazar sabahtan AYT yani Alan Yeterlilik Testi sınavı yapılacak. Bu sınavda ise istediğiniz bölümün puan türünün gerektirdiği testleri çözeceksiniz. Bu sınav tek kitapçıktan oluşacak ve içerisinde Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 testleri olacak. Kitapçıkta 160 soru olacak ve bu sorular için 180 dakikalık bir süre belirlendi.

– 1 Temmuz Pazar öğleden sonra ise YDS yani Yabancı Dil sınavı yapılacak ve bu sınavda 80 soru sorulacak. Sınav süresi ise 120 dakika olarak belirlendi.

Sonuç Tarihi ise 31 Temmuz 2018 olarak belirlendi. Aşağıdan YKS (TYT-AYT) sınavlarına kaç gün kalmış sayaç sayesinde öğrenebilirsiniz.

15 Dakika Kuralı Kalktı mı?

Pek çok öğrencinin sınavı kaçırmasına neden olan 15 dakika kuralı yeni gelen sistem ile kaldırıldı. Biliyorsunuz önceden 10.00’da başlayan sınav için en geç 09.45’de salonda olmanız gerekiyordu, fakat artık yeni sistem ile birlikte bu kural kaldırıldı diyebiliriz. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in yaptığı açıklamalar ise şöyle: “15 dakika kuralı kalktı. Adaylarımız 10.00’dan itibaren sınava giremeyecek. Yani 09.45 kuralını uygulamayacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00, bu saatten sonra gelenler alınmayacak.”

20 SORU CEVAPLAYACAKLAR

TYT’de 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler (din kültürü dersinden muaf olanlar için ekstra 5 felsefe sorusu olacak), 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu yer alacak. Yani TYT’de adaylar toplam 120 soru çözecek. Ancak bu derslerde özellikle hangi konuların ağırlıklı olacağı öğrenciler için hala soru işareti.

ÖZEL YETENEK SINAVI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor.

Yarım net çıkarma kuralı nedir?

Bazı sınavlar için uygulanan bu kural, adayların her testten en az 0.5 puan almaları gerektiği, alamadıkları takdirde puanlarının hesaplanmayacağını içeriyor. Ancak YÖK'ün 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantı sonrası bu kurala ilişkin değişikliğe gidilmesine karar verilmiş. Karar dün ÖSYM tarafından duyuruldu.

TYT'de ağırlıklı puanın hesaplanabilmesi için hem Türkçe hem Matematik testinden 0.5 puan, AYT'de ağırlıklı puanın hesaplanabilmesi için AYT'deki mevcut testlerin her birinden 0.5 puan alınması gerekiyordu. Aksi takdirde adaylar, TYT ya da AYT'nin tümünden başarısız olarak kabul ediliyordu. YÖK tarafından alınan değişiklik kararı sonrasında adayların TYT'de puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe ve Matematik testlerinin en az birinden 0.5, AYT'de hesaplanabilmesi için AYT'de yer alan ilgili testlerin en az birinden 0.5 net almaları yeterli olacak.

Eğitimciler tarafından yapılan açıklamalara göre bu değişiklik, başarılı öğrencileri etkileyebilecek bir karar değil. Ayrıca çoğu eğitim uzmanı kararı olumlu olarak karşıladı. Bu değişiklik sonrasında vakıf üniversiteleri ve meslek yüksekokullarındaki kontenjanların azalacağı öngörülüyor.

ÖSYM BAŞKANI: MÜFREDAT DIŞI KONU YOK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. Uzmanlar da adaylara, YGS’ye hazırlandıkları gibi çalışabileceklerini söylüyor. Biz de uzmanların yardımıyla YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konularını derledik. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:

MATEMATİK:

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

OBEB-OKEK

Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler

Bölünebilme

Mutlak Değer

Oran-Orantı

Kümeler

Olasılık

Polinomlar

Parabol

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Fonksiyonlar

Problemler

Permütasyon-Kombinasyon

İstatistik

GEOMETRİ:

Dik Üçgen

Açı-Kenar Bağıntıları

Diktörtgen

Kare

Eşkenar Dörtgen

Daire

Düzgün Altıgen

Çokgenler

Yamuk

Katı Cisimler

Çember-Daire

Analitik Geometri

Vektörler

Grafik Okuma

FİZİK:

Fiziğin Doğası

Kuvvetler

Madde ve Özellikleri

Isı ve Sıcaklık

Optik

Ses

Basınç

Basit Makinalar

Kaldırma Kuvveti

Hareket

Dinamik

Kütle Merkezi

İş Enerji

Elektrik Akımı

Mıknatıs

Transformatör

Elektrostatik

KİMYA:

Madde ve Özellikleri

Atomun Yapısı

Periyodik Tablo

Kimyasal Denklemler

Bileşikler

Çözünürlük

Kimya Kanunları

Karışım

Kimyasal Değişmeler

Kimyasal Bağlar

BİYOLOJİ:

Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri

Hücrenin Yapısı

Hücre ve Madde Geçişleri

Ekoloji

Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri

Sınıflandırma ve Canlı Grupları

Duyu Organları

Virüsler-Bakteriler

Enzimler

Bitki Biyolojisi

Bitki Fizyolojisi

Kalıtım ve Evrim

Üreme ve Gelişme

Hücre Bölünmeleri

Biyoteknoloji

Metabolizma, Solunum ve Fotosentez

Sistemler

TÜRKÇE:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Dil Bilgisi

Ses Olayı

TARİH:

Tarih Bilimine Giriş

İlk Çağ Medeniyetleri

İslam Öncesi Türk Tarihi

İslam Tarihi

Türk İslam Tarihi

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete Osmanlı

Türkiye Selçuklu devleti

Dünya Gücü Osmanlı

Yeni ve Yakın Çağda Avrupa

Osmanlı Devletinin Arayış Yılları

18. yy da Değişim ve Diplomasi

En Uzun Yüzyıl

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

20. yy da Osmanlı Devleti

Birinci Dünya Savaşı

Mondros, İşgaller ve Cemiyetler

Kurtuluş Savaşına Hazırlık

Birinci TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı

İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Jeopolitik Konum

Atatürk Devrimleri

Türk Dış Politikası

İnkılaplar

Atatürk Dönemi Dış Politika

Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler

COĞRAFYA:

Coğrafi Konum

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Harita Bilgisi

İklim Bilgisi

Su-Toprak-Bitki

İç ve Dış Kuvvetler

Rüzgarlar

Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Ortak Payda: Bölge

Ulaşım Yolları

Coğrafyanın Bölümleri

Doğal Afetler

Doğa, Çevre ve İnsan

FELSEFE:

Felsefenin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

İslam Düşüncesinde Tasavvuf

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

Hz. Muhammed S.A.V

Vahiy ve Kuran Yorumları

Kuran'ın Anlaşılması ve Kavranması

İncil ve Kuran'ın Ortak Noktaları

Alevilik ve Bektaşilik