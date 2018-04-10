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İstanbul'da yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

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Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla saat 07.05 itibarıyla Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Sarıyer, Anadolu Hisarı-Eminönü, Bostancı-Karaköy, Eminönü-Kadıköy ve İstinye-Çubuklu vapur seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Vapur seferlerinin iptal edilmesi yüzünden Marmaray seferlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıca kentin genelinde etkili olan sis nedeniyle Şişli'nin yanı sıra boğaza kıyısı olan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz, Haliç'te Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ilçeleri ile diğer bölgelerde görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri, Ortaköy Camisi, kentin önemli tarihi sembollerinden Galata Kulesi, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'nin de siste kaybolduğu görüldü.

Boğaz köprüleri ve kentin ana arterlerinde yoğun sisin etkisiyle araç trafiğinin yavaş ilerlediği dikkati çekti.

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