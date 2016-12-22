YÖK'ten son dakika açıklaması: LYS'de başarı sıralaması şartı getirdik

YÖK, üniversitede öğretmenlik tercihi için 240 bin başarı sıralaması şartı getirdi. İlahiyat fakülteleri bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alacak. LYS'de bazı sorular açık uçlu olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, üniversiteye giriş sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeleri açıkladı. Öğretmenlek tercihi için 240 bin başarı sıralaması getirdiklerini belirten Saraç, ilahiyat fakültelerine de artık ikinci aşamadan öğrenci alınacağını belirtti. Saraç, üniversite birinci aşamada 150 puanı geçen 1 milyon 800 bin öğrenci bulunduğuna ancak okul öncesi öğretmenliğine YGS'den 1 milyon 400 bininci sıradan adayın kabul edildiğine dikkati çekti.

Üniversite sınavlarında açık uçlu soruların da sorulacağını dile getiren Saraç'ın açıklamaların satır başları şöyle:

ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN LYS SIRALAMASI ŞARTI

Eğitim fakülteleriyle ilgili iki önemli karar aldık aslında. Bir başarı sıralaması ama bir başka karar daha aldık. O da şu, eğitim fakültelerine baktığımızda öğretmen yetiştiren bu programlar bir birinci aşamadaki bir de ikinci aşamadaki sınavla öğrenci alıyor. Beden eğitimi, spor öğretmenliği, kimya öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi bütün Avrupa'da öğretimin en iyi olduğu üniversitelerde el üstünde tutulan bir program, özel eğitim öğretmenliği gibi programlar birinci aşamayla öğrenci alıyorlar. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok önemli, Radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Matematik ağırlıklıysa ikinci aşmada matematik ağırlıklıya çevirdik. Bütün bu LYS'den, ikinci aşamadan öğrenci kabul edecek programlar için de bir başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak. Türkçe öğretmenliği 506 bininci, sınıf öğretmenliği 607 bininci, rehberlik ve psikolojik danışmanlığı ise 627 bininci sıradan öğrenci alIyordu. Bunun için 240 bin gibi bir sayıyı belirledik. Marka değerini yükseltmek isteyen vakıf üniversiteleri de bunun üstünde bir sıralama belirleyebilecek.

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ İKİNCİ AŞAMADAN ÖĞRENCİ ALACAK

Yıllardan beri ilahiyat fakülteleri ile alakalı 'Niye ikinci aşamadan girilmiyor. Bu, niteliği yükseltici bir husustur halbuki' diyerek bize başvurular, raporlar sunuluyordu. Yükseköğretim Kurulu olarak ilahiyat fakültelerinde artık bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alınacağını burada açıklamak isterim.

AÇIK UÇLU SORU SORULACAK

Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını ifade edebilirim. Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmemiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz.

4 BİN 787 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında, üniversitelerden FETÖ ve diğer terör örgütleri ile irtibatlı akademisyenler ihraç edildi.Aynı zamanda bir koordinasyon vazifesi de görüyoruz. Son duruma gelince ihraç edilen toplam personel bugün itibarıyla 3 bin 850 akademik, 947 idari personel. Toplamda 4 bin 797 kişi üniversitelerden ihraç edildi. Bunların bir kısmının itirazı söz konusu oldu ve 16 kişi kadar yeniden ihraç edilenlerden geri dönüşü sağlandı. Açığa alınan toplam personel ise 3 bin 25 akademik ve idari personel,FETÖ bağlamında açığa alındı. Bunların bin 79'u göreve iade edildi, bin 946'sı yani 2 bin küsuru halen açıkta bulunuyor. Bunlarla ilgili incelemeler, değerlendirmeler de sürüyor. Şundan kamuoyunun emin olmasını isteriz, üniversitelerimiz bu hususa çok ciddi bir şekilde eğiliyor, eğilmeye de devam edecek.