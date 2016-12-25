YÖK Başkanı Saraç: Yükseköğretimde taşlar yerinden oynadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Aslında yükseköğretimde taşlar yerinden oynadı. Hiçbir işi, eskiden rutin şu şekilde yapılıyordu, aynı şeyi devam ettirelim anlayışı ile yapmıyoruz, bambaşka şekilde yapıyoruz." dedi.

Saraç, yönetmeliği çıkan ve kısa zamanda kurulmasını istedikleri Kalite Kurulunun Başbakan Yıldırım tarafından sahiplenilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

YÖK Başkanı Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin birbirinin kopyası olmasını istemediklerini, bunun için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Saraç, YÖK'ün öncülüğünde Kalkınma Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla "Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma" projesi kapsamında beş üniversite tespit ettiklerini, YÖK'ün bu üniversitelerde belirlenen alanlara, kadro ve organizasyon şemasının geliştirilmesinde, Kalkınma Bakanlığının ise fonlamada ayrıcalık göstereceğini anlattı.

Beş "araştırma üniversitesi" geliyor

Saraç, bununla birlikte son dönemdeki çalışmalar kapsamında beş "araştırma üniversitesi" belirleyeceklerini de bildirdi. "Önümüzdeki hafta, bu süreci başlatacağız ve ilana çıkacağız." bilgisini paylaşan Saraç, bunun ardından üniversitelerin YÖK'e müracaat edebileceğine işaret etti.

Araştırma üniversiteleri için 100'e yakın parametre belirlendiğini belirten Saraç, müracaat eden üniversitelerin de "çıktı odaklı" olarak bu parametrelere göre değerlendirileceğini vurguladı.

Saraç, "YÖK, belirlenen beş araştırma üniversitesini diğerlerinden farklı bir şekilde destekleyecek. İstediğimiz şey şu; 'Sistemin bütünü rekabet üzerine kurgulansın' istiyoruz. Rekabet de kalite ortamında olacak. O da ürettiği ile olacak. 'Ben şu kadar eskiyim, benim şu kadar öğrencim var' ile değil. Ürettiği ile, işi ile, çıktısı ile değerlendirilecek." diye konuştu.

Bu üniversitelere desteğin hem YÖK hem de diğer bakanlıklar nezdinde farklılaşacağını belirten Saraç, "Sözün özü, aslında yükseköğretimde taşlar yerinden oynadı. Hiçbir işi, 'Eskiden rutin şu şekilde yapılıyordu, aynı şeyi devam ettirelim' anlayışı ile yapmıyoruz, bambaşka şekilde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"En radikal karar Kalite Kurulu"

Üniversitelere yetki devirlerini de sürdürdüklerini belirten Saraç, bununla ilgili en radikal kararın da yönetmeliği çıkarılan YÖK Kalite Kurulu'nun kurulması olduğuna değindi. YÖK'ten tamamen bağımsız bir Kalite Kurulu oluşturulmasının hedeflendiğine işaret eden Saraç, "Kalite Kurulu, idari ve mali açıdan kurulduğunda aslında YÖK'ün yetkilerinin bir kısmını da devralmış olacak." dedi.

Saraç, hükümet programında da yer alan Kalite Kuruluna "çıktı değerlendirme yetkisi" verilmesini YÖK olarak istediklerini vurguladı.

YÖK'ün kaldırılması tartışmalarına değinen Saraç, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki 'Gerekli düzenlemeler yapılmadan YÖK kaldırılırsa 180 YÖK’ün gelmesi mukarrerdir. Onun için sistemin ona göre dizayn edilmesi ve YÖK'ün yetkilerinin bir kısmının paylaştırılması lazım. Bunlardan biri de Kalite Kuruludur."