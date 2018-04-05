YÖK, bir üyeyi silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi YÖK, Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyeyi, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.