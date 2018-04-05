YÖK, bir üyeyi silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi

<header class='tweet-header js-tweet-header flex flex-row flex-alignbaseline' style='align-items: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box transparent; color: rgb(41, 47, 51); display: flex; flex-direction: row; font-size: 14px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-shadow: none; -webkit-box-align: baseline; -webkit-box-direction: normal; -webkit-box-orient: horizontal;'> <p class='nbfc ' style='background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box transparent; overflow: hidden; text-shadow: none; word-wrap: break-word;'> YÖK, Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyeyi, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.</p> </header>
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