YÖKDİL başvuru 2018 nasıl yapılır YÖKDİL son başvuru günü ne zaman yokdil.yok.gov.tr

YÖKDİL başvuru 2018 nasıl yapılır? YÖKDİL son başvuru günü ne zaman? İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak. Beşinci YÖKDİL Sınavı, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak. Sınav, İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Başvuru yapmak için; http://yokdil.yok.gov.tr/ adresine giriş yapmak ve konu ile ilgili yer alan linkten gerekli bilgileri girmek gerekiyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı bu yıl 5. kez düzenlenecek. Yabancı dil yeterliliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının tarihi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşıldı. Yapılan duyuru ile birlikte başvuru tarihi de belli oldu. YÖKDİL sınavının beşincisi gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk defa 2017 yılında yapılmaya başlanan YÖKDİL'in beşincisi için adaylar hazırlık içinde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, yabancı dil yeterliliğini belirlemek için gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının beşincisi için geri sayım başladı. İlk defa 2017 yılında uygulanan ve bu yıl beşincisi yapılacak olan YÖKDİL sınavının başvuru ve tarihi belli oldu. Sınava katılmak isteyen adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da başvuru sürecinde yapılması gerekenler araştırılıyor.

Anadolu Ünviersitesi tarafından beşinci kez yapılacan olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav başvuruları, 8 Ağustos 2018 tarihinde başladı, 17 Ağustos 2018 tarihinde sona eriyor. Sınav tarihi ise 22 Eylül 2018 saat 14:00 olarak açıklandı. Sınavda toplam 80 soru sorulacak, 180 dakika sürecek.



YÖKDİL sınav ücreti, 85 Türk Lirası olarak açıklandı. Sınav ücretlerini yatırmayanlar için 'sınav giriş belgesi' sistemde gözükmeyecek. Sınavı geçerli olmayanlar veya sınavda başarısız olanlar için ücret iade edilmeyecek. Sınav günü, sınava girecek olanlar kurşun kalem ve silgi getirmesi zorunludur açıklamasında bulunuldu.



YÖKDİL 5. YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?



Beşinci YÖKDİL sınavı, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.



Sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

HANGİ DİLLERDEN SINAV YAPILACAK?



Kılavuzda yayımlanan bilgiye göre; Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır, açıklamasında bulundu.



Kurum tarafından toplam 35 yerde sınav merkezi açılacak. Sınav, yukarıdaki tabloda listelenmiş olan 30 (otuz) ilde, toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, yalnızca 1 (bir) sınav merkezi tercihinde bulunabilir. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle, sınav merkezinin doğru tercih edilmesi adayların sorumluluğunda olup, başvuru sürecinde tercih işlemi adaylar tarafından dikkatle yapılmalıdır.





Sınav, İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında yapılacak.



Beşinci YÖKDİL sınavına; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.



YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



YÖK tarafından adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak başlatılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuracak adaylar başvurularını http://yokdil.yok.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

Mevcut YDS sınavına alternatif olarak adayların alandaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliklerini belirlemeye yönelik olarak YÖK tarafından YÖKDİL süreci başlatıldı. Sürecin başlatılmasında ise Anadolu Üniversitesi, organizasyon ve uygulama noktasındaki desteği sayesinde önemli paydaşlar arasında yer alıyor. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde ise Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinin de gerçekleştirilebilecek. Ayrıca sınav bir sonraki dönemde ise yılda iki kez uygulanabilecek. YÖKDİL sınavına başvuracak adaylar, başvuru işlemlerini http://yokdil.yok.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

- Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.



- Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.



- Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecektir.





- Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.



- Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları, sınav kılavuzunun "Engelli / Sağlık Sorunu Olan Adaylara Yönelik Uygulamalar" başlığında açıklanmıştır. Söz konusu adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.



- Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.



YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI DENKLİKTE KULLANILABİLECEK



Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek.



Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat 2017 tarihinde imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.



Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan 2017'de aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri ubugünca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.

YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre, 2018 beşinci YÖKDİL sınavına başvurular 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında uygulanacak sınav 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 30 ilde 35 sınav merkezinde, asat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.







YÖKDİL NEDİR?



YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı, Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler ile sağlık alanlarında, adayların yeterliliğini belirlemeye yönelik yapılacak.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



Başvurmak isteyen adayların 75 lira bankaya ücret yatırması gerekiyor.



YÖKDİL SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?



YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir. Başvuru yapan adaylar doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde ise 65 aldıkları takdirde başarılı sayılacaklar.



YENİ SİSTEM YÖKDİL TANITILDI



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan ve bu yıl ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (YÖKDİL), organizasyon ve uygulama ayağını üstleneceği protokole Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan imza attı. YÖK binasında gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Gündoğan'ın yanı sıra; YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Rahmi Er ile sınav organizasyonunun yürütücü ortaklarından Ankara Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş katıldı.