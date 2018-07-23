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YÖK’ten 3 yıl daha ihraç yetkisine çekince

YÖK, Meclis adalet Komisyonu’nda görüşülen ve kendisine 3 yıl boyunca akademik personel için ihraç yetkisi veren maddeye ilişkin çekincesini TBMM’ye iletti.

  • MERVE GÜLEÇ
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Adalet Komisyonu Başkanlığı’na iletilen önerilerde, atama konusunda yetkili olmayan YÖK’ün, akademik personelin kamu görevinden ihraçlarının kendisi tarafından yapılmasının uygun olmadığı belirtildi. YÖK, itiraz gerekçesi olarak, atanacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahil FETÖ/PDY irtibatının bulunup bulunmadığına ilişkin kanaat ve yazışmalarda sorun yaşanabileceğini savundu. 

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