YÖK’ten 3 yıl daha ihraç yetkisine çekince

Adalet Komisyonu Başkanlığı’na iletilen önerilerde, atama konusunda yetkili olmayan YÖK’ün, akademik personelin kamu görevinden ihraçlarının kendisi tarafından yapılmasının uygun olmadığı belirtildi. YÖK, itiraz gerekçesi olarak, atanacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahil FETÖ/PDY irtibatının bulunup bulunmadığına ilişkin kanaat ve yazışmalarda sorun yaşanabileceğini savundu.